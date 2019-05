Alle raadsleden borrelen weer samen

De raadsbarbecue in Barendrecht ging niet door. Traditioneel komen aan het eind van het politiek jaar alle partijen bij elkaar om in vrijetijdskleding terug te kijken en te proosten op een nieuw jaar.

Maar vorige zomer gebeurde dat niet. Eén van de partijen had geen zin. En die partij, Echt voor Barendrecht (EVB), vormt bijna de halve gemeenteraad en de hele oppositie.

Tijdens de formatie van een nieuw college was de partij, met 14 van de 29 zetels, al snel buitenspel komen te staan. Geen van de andere zes partijen in Barendrecht wilde met EVB in een college zitten. Ze vonden de omgangsvormen van de partij ruw en intimiderend. De enig overgebleven optie was met alle andere partijen, van GroenLinks tot SGP/ChristenUnie, een coalitie vormen. Tot verbijstering van EVB, die sprak van een monsterverbond.

Barendrecht werd een jaar geleden het symbool van polarisatie in de lokale politiek. Sommigen zagen in de nieuwe coalitie ‘het partijkartel’ – dat kartel waartegen Forum voor Democratie zich keert. Lokale coalitiepartijen vonden dat EVB een „zieke en foute cultuur” in de lokale politiek had gebracht.

Zo ging de coalitievorming in Barendrecht: ‘Monsterverbond’ zet winnaar aan zijlijn

Hoe gaat het een jaar later in Barendrecht?

Acht maanden later staat EVB-fractievoorzitter Lennart van der Linden nog achter zijn besluit niet te komen barbecuen. „Eerst worden wij voor rotte vis uitgemaakt en dan moeten we ineens samen een sjasliekje op de barbecue gooien? Daar hadden wij dus even geen zin in.”

Gebarbecued werd er in augustus alsnog, maar alleen door de zes coalitiepartijen. „Hartstikke leuk en positief”, vond CDA-fractievoorzitter Johan Lengkeek. Er was een vaartochtje over de Kralingse Plas, met uitzicht op de skyline van Rotterdam. „Soms helpt het om de dingen van afstand te bekijken, in perspectief”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Arie Kooijman. „Daarom is het ook zo jammer dat het niet met alle partijen kon.”

Jeugdhonk

Op een dinsdagavond in april zit het ‘monsterverbond’ op donkerblauwe stoeltjes links van burgemeester Jan van Belzen (SGP). Rechts van hem zijn alle stoelen gereserveerd voor één partij: EVB. Voorafgaand worden handen geschud, maar bij een schorsing trekt de EVB-fractie zich razendsnel terug in de eigen ruimtes. Daarna volgt een motie van afkeuring tegen een PvdA-wethouder, die „illegaal” een jeugdhonk zou hebben neergezet. Uitslag van de stemming: 14 vóór, 15 tegen. Precies omgekeerd is de uitslag bij het door het college vol trots aangekondigde afvalplan.

„De nieuwe verhoudingen in de gemeenteraad vragen veel van ons allemaal”, zei de burgemeester in zijn nieuwjaarsspeech. Op zijn initiatief gingen de partijen na de zomer in mediation. Over het resultaat lopen de meningen uiteen. Van Belzen: „Het heeft altijd effect als mensen met elkaar praten.”

„Over wat er hier gebeurd is spreken mensen over honderd jaar nog schande”, zegt EVB-fractievoorzitter Van der Linden. „Maar ik wil best met mensen praten.”

VVD-fractievoorzitter Matthijs van der Welle vindt dat het beter gaat. Coalitiegenoot Kooijman is terughoudender. „De vraag was: kunnen we weer vriendjes worden? En dat zat er niet in. Omdat de vriendjes toch te veel van elkaar verschillen.”

Verspillingsmeter

Toch, zeggen raadsleden, is de ergste animositeit uit de lucht. Op borrels, waar EVB aanvankelijk wegbleef, drinken de raadsleden weer samen. Daar blijft het niet bij. „Op inhoud werken we soms samen”, zegt VVD’er Van der Welle. „Laatst vonden we EVB bijvoorbeeld bij een motie over statushouders.” Van der Linden: „De kiezer zit er ook niet op te wachten dat je vier jaar lang in de klaagstand staat.”

Sinds september diende EVB elf keer een motie in met andere partijen. Van de acht moties die de partij zelf indiende, werden er zeven verworpen.

Nog altijd trekt de partij elke maand de wijken in. Van der Linden: „Daar is de coalitie opeens ook mee begonnen, maar daar doen wij natuurlijk niet lullig over.” Ook wordt er nog altijd druk geblogd en plaatst de partij korte filmpjes van kritische momenten uit de raadsvergadering. Op haar site staat de ‘Barendrechtse verspillingsmeter’ waarmee EVB bijhoudt hoe er „uitbundig en in onze ogen onnodig met de portemonnee van de belastingbetaler wordt gewapperd”.

Kwalijker vindt Van der Linden dat er „helemaal niet bestuurd wordt”. „Ze worden het nooit eens: de ene partij wil het duurzamer, de ander meer met de kerk verbonden, van de ander mag het niets kosten.”

Lengkeek herkent dat „totaal niet”. „Integendeel! Het is een heel productief college. Een constructieve coalitie. En dan ook nog in goede samenwerking met EVB!”

„Het is een feit dat het college langzaam op gang komt”, zegt Van der Welle. „Ze moeten nu aan de slag, maar ik zie dat ook gebeuren. Kijk maar naar het afvalplan!” GroenLinks krijgt, zegt Kooijman, juist méér kansen, om in wisselende coalities punten op de agenda te zetten. Óók met EVB. „Over het tegenhouden van parkeerplaatsen in het groen, daar vinden we elkaar gewoon.”

Geen spijt

Spijt hebben de coalitiepartijen niet van de gang van zaken. „Vanuit de VVD was en is er gewoon geen vertrouwen in samenwerken met EVB”, zegt Van der Welle. Lengkeek merkt een „enorm verschil in de bestuursstijl. We luisteren naar elkaar. In het vorige college waren er meer aanvaringen.” GroenLinks-fractievoorzitter Kooijman voelt zich gesterkt, sinds hij weet dat EVB-voorman Lennert van der Linden actief is bij Forum Voor Democratie en binnenkort waarschijnlijk in de Eerste Kamer komt. „Dat kan ik achteraf wel duiden. De stijl die hij hanteert zie ik ook bij Forum.” Van der Linden benadrukt zelf zijn werk voor EVB en FVD strikt gescheiden te houden.

Burgemeester Van Belzen: „Ik zie bij borrels een stukje verbetering. Dat men elkaar opzoekt, om nog even wat zaken na te bespreken. Dat vind ik mooi.”