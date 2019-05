Smoezenboot

Mag er in deze bittere voetbalweek nog gelachen worden? Mijn Ajax-vrienden val ik even niet lastig met humor. Zij schuilen in het bekijken van Engelse filmpjes waarin de Britten eerlijk toegeven dat onze club dit seizoen gewoon veruit de beste was. Jeugd, spirit, lol, enthousiasme, strijdlust, gogme, slim en… ach laat maar. Mokum en ik zijn even niet te troosten. Iedereen weet het. De hele wereld heeft het gezien. En ik zeg het nog één keer op deze plek tegen mijn club: Dankjulliewel jongens. Het was geweldig. Zelfs de middenstip van de Kuip is het met me eens.

Hoe ik mezelf na dit drama troost? Door te lezen over een Gooise tandarts die het huwelijk van een patiënte gered heeft. Hoe? Door botox rond haar vagina te spuiten. Haar man had aanmerkingen op haar doos, die klappertandde tijdens de seks. En wat doe je dan als Gooise vrouw? Dan ga je naar je tandarts. Zo logisch allemaal. Al lezende begreep ik dat heel veel tandartsen tegenwoordig bijbeunen met botox en fillers. Maar de smoelsmid die haar spuit in een dame haar schaamstreek heeft gezet is toch wel de limit. En waar is dat gebeurd? In de stoel van de tandarts? Heeft de patiënte in een of andere onmogelijke yo- gahouding daarin gehangen? Met de koude voetjes tegen de warme lamp? En zat er een half uur later weer een verse patiënt op diezelfde plek? Was de tandartsassistente getuige van dit kutklusje? Heeft zij na de behandeling een vochtig lapje over de stoel gehaald? Zal de tandarts tijdens de behandeling de boor even hebben laten gieren? Gewoon als grapje om de patiënte een beetje nerveus te maken.

Toen ik de pagina met de schaamliptandarts omsloeg viel ik onmiddellijk in een stevig stuk over alpaca’s. Dat zijn mislukte lama’s die je met geen hectoliter botox goed krijgt. Het stukje schepping waar god zich al millennia diep voor schaamt. Ik begrijp dat deze dieren tegenwoordig als huisdier worden gehouden en dat er heuse alpacaboerderijen bestaan. Bedrijven kunnen daar hun uitje houden. Er worden zelfs managementtrainingen gegeven. Dan mag men die dieren aaien en knuffelen. Niet tongen of vingeren. Er zijn grenzen. En dat allemaal als een stukje motivatie voor hun verdere zinloze kantoorleven.

Zijn we niet gewoon klaar voor een glorieuze apocalyps? Zeker nu er serieus plannen zijn om een kabelbaan naar de besneeuwde top van de Kilimanjaro aan te leggen. En in de Achterhoek willen ze langs de weg tussen Ruurlo en Groenlo 343 eeuwenoude bomen kappen omdat er soms auto’s tegenaan botsen. Dat is inderdaad dom van die bomen. Eigen schuld dus.

Maar eerst moeten we nog stemmen voor het Europees Parlement. Op Sophie in ’t Veld, de dievegge van D66 die als inwoner van Brussel jaarlijks bijna dertigduizend euro netto ving voor de hotelkosten in haar eigen woonplaats. Volgens haar partij was het een administratieve fout. En allemaal binnen de Europese regels. Het grappigste was haar verweer. Dat was nog geestiger dan dat van vrouwenmepper Dion Graus die bij zijn Limburgse moeder woont. Zijn geslepen collega Theo Hiddema tilde de boel op dezelfde kilometermanier, maar toen deze gewiekste bejaarde betrapt werd, gaf hij er een slimme draai aan. Hij stortte het geld op de rekening van de Amsterdamse poezenboot. Zo kwam de kleine krabbelaar ermee weg. Althans bij zijn niet al te snuggere boreale aanhang.

Sophie stopt alles al hakkelend in de Smoezenboot. Donderdagavond zei Robje Jetten met zijn uitgestreken misdienaargezicht dat het door externe accountants allemaal goedgekeurd was. KPMG? Die zijn doorgaans niet zo kritisch.

Maar verder is het toch gewoon klaar met Sophie? Wat ze moet doen? Opzouten. En wel met spoed. Vanaf nu wordt er namelijk zo keihard om haar gelachen. Bij elke lettergreep en iedere komma van deze oplichtster kerm ik voortaan van het lachen. In ’t Geld zal haar treurige bijnaam zijn en blijven.

En nu? Nu ga ik in Twente ooievaars uit hun nest knallen. Waarom? Weet ik veel. Je moet toch iets met je leven.