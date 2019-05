De wederopstanding

Mijn kleindochter is vierenhalf en gaat naar een christelijke school. Daar heeft zij voor het eerst het paasverhaal gehoord. Het verhaal van de opstanding van Jezus wist ze thuis vervolgens erg goed na te vertellen. Een aantal weken later ging ik met haar naar de begraafplaats. Terwijl ik bij de ingang bezig was haar fiets op slot te zetten zag zij een bezoeker van de begraafplaats af komen. Ze keek de persoon in kwestie na en merkte op: „Hé, er leeft er eentje weer.”

