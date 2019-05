Elke vrijdag recenseren wij in NRC recent verschenen boeken die wij de moeite waard achten. Maar wat vindt ú als lezer eigenlijk van die boeken en die recensies? Om u daarover aan het woord te laten, zijn wij online de NRC Boekenclub begonnen, waarin NRC-abonnees een boek lezen en na afloop een recensie kunnen plaatsen. De schrijver van de beste recensie ontvangt een boekenpakket, met daarin het volgende boek waarover we met elkaar in discussie gaan. De tweede editie sluiten wij af met een evenement waarbij we in gesprek gaan met de uitgekozen schrijver of schrijfster.

Lees ook: De winnende recensie van de eerste NRC Boekenclub

Voor de tweede editie van de NRC Boekenclub kiezen wij De goede zoon van Rob van Essen, die met deze roman in mei de Libris Literatuur Prijs won, de prijs voor de beste Nederlandse roman van het afgelopen jaar. De goede zoon was volgens de jury een roman die „intrigeert, amuseert en aanzet tot denken over onszelf en de wereld om ons heen.” In het boek onderneemt de naamloze hoofdpersoon, die in de nabije toekomst leeft, een roadtrip met een onduidelijke bestemming: die heeft iets te maken met zijn vroegere werk als bedenker van het levensverhaal voor een crimineel die een nieuwe identiteit nodig had. Tegelijk neemt de hoofdpersoon afscheid van zijn overleden moeder en wordt hij geconfronteerd met verrassend empathische robots. „De bevreemding van de hoofdpersoon werkt door in de lezer van dit rijke, wonderlijke boek”, schreef NRC in oktober. Wat vindt u van dit boek?

NRC Boeken Elke vrijdag het laatste boekennieuws met onze recensies, de interessantste artikelen en interviews. Inschrijven

Op zaterdag 6 juli kunt u zelf met Rob van Essen in gesprek! Redacteur Thomas de Veen interviewt de schrijver en NRC-criticus in boekhandel Scheltema (Amsterdam) om 15.00 uur, ook kunt u de andere deelnemers van de Boekenclub ontmoeten. Aanmelden kan via: boeken@nrc.nl.

De spelregels

- Wat vindt u van De goede zoon van Rob van Essen? Lees mee en laat onderaan dit artikel uw commentaar achter van maximaal 250 woorden.

- U sluit uw mini-recensie af met ●, ●●, ●●●, ●●●● of ●●●●● ballen.

- Deadline: zondag 30 juni, voor middernacht.

Uit de inzendingen kiest de Boekenredactie een winnaar van de best geschreven mini-recensie. De winnaar ontvangt een boekenpakket.