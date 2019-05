Een mededocent loopt altijd van het ene naar het andere college dat hij moet geven, in zalen verspreid over de hele campus. Na een jaar besluit een collega hem te confronteren en vraagt hem waarom hij nou nog steeds geen fiets heeft hier. Nee, stelt hij resoluut, lopen is voor hem een doel op zich. Maar dan is hij toch de tijd van zijn baas aan het verdoen? Hij antwoordt: „Als de baas daar problemen mee heeft, loop ik daar niet voor weg.”

