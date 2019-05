Een video met daarin de vijfjarige Ahmad Sayed Rahman ging viral. Daarop was te zien hoe de Afghaanse jongen met een uitbundig dansje zijn blijdschap toont over zijn nieuwe beenprothese. Ahmad kreeg het kunstbeen aangemeten in een ziekenhuis van het Internationale Rode Kruis, een kliniek voor oorlogsslachtoffers in Kabul. Hij verloor zijn rechterbeen nadat dat geraakt was door een verdwaalde kogel in een kruisvuur.

Foto Wakil Kohsar / AFP