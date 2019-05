Het is één van de grootste beursgangen van een techbedrijf ooit: Uber gaat vandaag naar de beurs. De verwachte waarde: 90 miljard dollar. De beursgang plaatst Uber in het rijtje van reuzen als Google, Facebook en Amazon. Het techbedrijf is nooit vrij geweest van controverse, en de ambities van Uber reiken veel verder dan alleen de taxiwereld.

Presentatie: Thomas Rueb.

Productie: Tessa Colen.

Montage: Jan Paul de Bondt.