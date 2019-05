Iedereen kent het bekende plaatje van de evolutie van de mens: steeds meer rechtop van aap naar Homo sapiens. Maar wat is de volgende stap? En evolueren we nog wel, nu we ons met techniek en cultuur onttrokken hebben aan een leven in de natuur? Je hoort er alles over in deze eerste liveshow van Onbehaarde Apen.

Productie: Misha Melita.

