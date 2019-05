De mode-avond van het jaar

Het Met-gala, de opening van de jaarlijkse modetentoonstelling van het Metropolitan Museum in New York, geldt als de Oscar-avond van de mode-industrie: ontwerpers halen alles uit de kast om modellen, acteurs en andere gasten zo spectaculair mogelijk te kleden in het thema van de tentoonstelling. Deze keer was het thema Camp: Notes on Fashion, een verbastering van Susan Sontags boek 'Notes on Camp' (1964). Op het Met-gala gingen alle remmen los - het enige dat fout kon gaan, was dat een outfit niet fout genoeg was. "Camp is oneerbiedigheid", aldus acteur Billy Porter, die als zonnegod kwam en werd binnengedragen door zes mannen met ontbloot bovenlijf. "Het is over the top en groots en volgens sommigen ook gek en belachelijk, en het omarmt alle creatieve impulsen in ons die vaak onderdrukt worden."