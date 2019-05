Nog geen extra importheffingen VS op Europese en Japanse auto’s

Trump stelt extra importheffingen op Europese en Japanse auto’s uit en schaft de invoerbelasting op Canadees staal af President Trump stelt de invoering van extra importheffingen op Europese en Japanse auto's nog zeker zes maanden uit. Dat meldt persbureau AP vrijdagavond. Tevens kondigde Trump vrijdag aan de invoerbelastingen op Canadees staal en aluminium binnen 48 uur af te schaffen. Bronnen melden aan AP dat een vergelijkbare lastenverlichting op de import van Mexiaans staal en aluminium ook aanstaande is. Een directe reden voor het uitstellen en het opheffen van de importheffingen geeft het Witte Huis niet. Als de huidige onderhandelingen tussen de Europese Unie en de VS niet binnen zes maanden tot een akkoord leiden, zegt Trump dat hij opnieuw zal beslissen over een invoering van de importheffingen. Ratificeren van USMCA Het afschaffen van de 25 en 10 procent invoerbelasting op staal uit Canada en Mexico brengt de VS dichterbij een nieuwe Noord-Amerikaanse handelsovereenkomst. De Amerikaanse, Mexicaanse en Canadese regeringen hebben vorig jaar de 25 jaar oude handelsovereenkomst Nafta (North American Free Trade Agreement) vervangen voor een nieuwe vrijhandelsverdrag: de USMCA (United States-Mexico-Canada Agreement). Dit verdrag is wel ondertekend, maar nog niet geratificeerd. De Canadese premier Justin Trudeau noemde het afschaffen van de importheffingen vrijdag „fantastisch nieuws”, aldus persbureau Reuters. Ook zei Trudeau na het nieuws optimistisch te zijn dat de USMCA de komende weken kan worden geratificeerd. De importheffingen die vorig jaar zijn ingesteld waren volgens de premier de „grootste hindernis” voor de nieuwe handelsovereenkomst. Ter vergelding heffen de noord- en zuiderburen van de VS ook nog invoerbelasting op boerenproducten uit de Verenigde Staten. Drukmiddel EU en Japan Trump gebruikt het dreigen met extra importheffingen op auto's uit Europa en Japan als drukmiddel in handelsonderhandelingen. Volgens hem is de import van auto's een „gevaar voor de nationale veiligheid”. Die veronderstelling zegt hij grondig te hebben laten onderzoeken, maar de uitkomsten van dat onderzoek zijn niet bekendgemaakt. Veel Amerikaanse politici zien de extra importheffingen niet zitten. Meer dan 150 parlementsleden schreven eerder deze maand nog een brief aan Trump waarin zij hem vroegen de heffingen niet door te voeren. Volgens hen zouden deze de Amerikaanse economie juist schaden. De VS zijn al maanden verwikkeld in een handelsoorlog met China. De twee wereldmachten lijken elkaar geen duimbreed toe te willen geven. In de afgelopen dagen hebben beide partijen de importheffingen op elkaars producten opnieuw verhoogd. De berichtgeving over de invoerheffingen op Europese en Japanse auto's werd geschreven door Jelmer Kos.



'Trump zegt tegen Pentagon dat hij geen oorlog met Iran wil' President Trump heeft zijn minister van Defensie achter gesloten deuren duidelijk gemaakt dat hij geen oorlog wil met Iran. Dat bericht The New York Times op basis van anonieme bronnen. Het Amerikaans staatshoofd werd woensdagochtend in de zogeheten Situation Room verteld dat Iran raketten heeft geplaatst op kleinere schepen in de Perzische Golf. De vrees is dat de Islamitische Republiek mogelijk een aanval voorbereidde. Vanwege de opgelopen spanningen besloten de VS woensdag een groot deel van hun overheidspersoneel terug te halen uit Irans buurland Irak. Trump benadrukte vervolgens tegenover zijn interim-minister van Defensie Patrick Shanahan dat het Pentagon moet voorkomen dat het komt tot een militair conflict. Toen verslaggevers de Amerikaanse president donderdag vroegen of er een oorlog met Iran aanstaande is, reageerde hij: „Ik hoop van niet.” Lees ook: Waarom escaleert het conflict tussen Iran en de VS steeds weer Bolton aast op oorlog Hoewel Trump sinds zijn verkiezing een harde aanpak van de Islamitische Republiek belooft, wil hij een volgende oorlog in het Midden-Oosten voorkomen. Wel besloot hij een jaar geleden de nucleaire deal met Teheran te beëindigen en sancties op te leggen. Sindsdien zou het Witte Huis meerdere keren geprobeerd hebben om Iran om de tafel te krijgen voor een nieuwe overeenkomst. In de tussentijd proberen haviken zoals zijn veiligheidsadviseur John Bolton de president over te halen om koste wat het kost een einde te maken aan het regime van de Teheran. Een week geleden werd bekend dat het Pentagon een plan heeft klaarliggen om 120.000 troepen naar het Midden-Oosten te sturen mocht Iran een aanval uitvoeren. Iran heeft duidelijk gemaakt dat het momenteel niet openstaat voor onderhandelingen. „De escalatie door de Verenigde Staten is onacceptabel”, zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif donderdag volgens persbureau AFP. Foto Carlos Barria/AFP

Trump maakt weg vrij voor verbod op Huawei in VS Amerikaanse bedrijven mogen voortaan geen telecomapparatuur meer gebruiken die gemaakt is door bedrijven die de „nationale veiligheid” bedreigen. Dat heeft president Donald Trump bepaald. Ook heeft hij de Chinese telecomfabrikant Huawei op een lijst van bedrijven gezet die niet zonder toestemming Amerikaanse technologie mogen kopen. Verwacht wordt dat Trump met zijn decreet de weg wil vrijmaken om het zakendoen met Huawei volledig te verbieden. Het besluit volgt op maanden van druk op het telecombedrijf. Hoe het decreet in praktijk wordt uitgevoerd, moet het Amerikaanse ministerie van Handel binnen 150 dagen bekendmaken. Dan zal ook duidelijk worden wat de beslissing precies betekent voor Huawei. De Verenigde Staten vrezen dat de Chinese regering Huawei-apparatuur gebruikt voor spionageactiviteiten. Het land heeft de EU onder meer opgeroepen het supersnelle 5G-netwerk van het bedrijf te verbieden. Eerder dit jaar meldde Vodafone dat de systemen van Huawei in Italië „achterdeurtjes” bevatten die spionage mogelijk zouden kunnen maken. Huawei ontkent in alle toonaarden en zei eerder deze week contractueel te willen vastleggen dat het zich niet leent voor spionage. Lees ook: Kabinet zet zich schrap tegenover China Ook in Nederland is de kwestie-Huawei actueel. De vraag is of het kabinet Huawei toestaat apparatuur te leveren voor 5G-netwerken. Nederland staat onder druk van de VS om het bedrijf te weren, maar harde bewijzen ontbreken. Volgens de Volkskrant doet de AIVD momenteel onderzoek of Huawei betrokken is bij spionage in Nederland. De inlichtingendienst kan dit bevestigen noch ontkennen.

Barr wijst officier van justitie aan om aanleiding Mueller-onderzoek te onderzoeken John Durham is de nieuwe aanklager. Foto Wikipedia De Amerikaanse minister van Justitie William Barr heeft een officier van justitie gevraagd om te onderzoeken of FBI-onderzoek naar de presidentscampagne van Donald Trump „wettig en gepast” is verlopen. Dat hebben anonieme bronnen dinsdag gemeld aan Amerikaanse media. Het onderzoek wordt uitgevoerd door John Durham. Het FBI-onderzoek mondde uiteindelijk uit in het Rusland-onderzoek van Robert Mueller. Het onderzoek richt zich op de vraag of de manier waarop bewijzen zijn verzameld gerechtvaardigd was. Barr sprak eerder zijn twijfels uit over het feit dat de FBI toestemming kreeg om Trumps medewerker Carter Page in de gaten te houden, en het onderzoek naar Trumps voormalige adviseur George Papadopoulos. Barr zei vorige maand dat hij de indruk had dat Trumps campagne in 2016 bespioneerd is. Wat die spionage precies behelsd zou hebben, heeft de minister van Justitie niet nader toegelicht. Het Mueller-onderzoek werd niet ingesteld om Trump ten val te brengen, zegt James Baker, destijds de hoogste jurist bij de federale recherche in dit interview: ‘FBI-onderzoek naar Trump ging altijd over Rusland. Punt’

Pentagon maakt 1,5 miljard dollar vrij voor grensmuur Mexico Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakt 1,5 miljard dollar (1,3 miljard euro) extra vrij voor de bouw van de grensmuur met Mexico. Met het geld zal 130 kilometer muur gebouwd worden, zeiden Pentagon-medewerkers vrijdag. Volgens waarnemend minister van Defensie Patrick Shanahan zal de verschuiving „minimale impact hebben op de paraatheid van de strijdmacht”. Hij gaf geen duidelijkheid over waar het geld precies vandaan komt en noemde als bron „kostenbesparingen, programma-aanpassingen en veranderde voorwaarden”. Volgens een anonieme functionaris met wie persbureau Reuters sprak, was een aanzienlijk deel eigenlijk gereserveerd voor het Afghaanse leger. Het zou gaan om ruim 600 miljoen dollar (530 miljoen euro), bespaard op het beheer van contracten. Dat gaat af van het jaarlijkse totaalbudget van bijna 5 miljard dollar (4,5 miljard euro) voor de Afghaanse veiligheidsdiensten, bedoeld zodat zij zich beter kunnen wapenen tegen aanvallen van de Talibaan. Andere bezuinigingen treffen volgens Reuters' bron verschillende programma's bij de luchtmacht en een project dat toeziet op het opruimen van dodelijke chemische munitie uit het Amerikaanse arsenaal. Lees ook deze reportage vanuit het grensgebied met Mexico: Geen overvolle migrantenkampen, toch is het crisis Eerdere verschuivingen Het ministerie van Defensie heeft vrijdag het Congres ingelicht. In maart besloot het Pentagon al 1 miljard dollar (0,9 miljard euro) over te hevelen van budget voor militair personeel naar de bouw van de muur. Meerdere congresleden reageerden toen zeer kritisch op het verschuiven van geld dat oorspronkelijk niet bedoeld was voor grensbeveiliging. De muur met Mexico was een belangrijke verkiezingsbelofte van Donald Trump. De Amerikaanse president riep in februari dit jaar de noodtoestand uit in het grensgebied met Mexico om geld te kunnen vrijmaken voor de grensmuur. Weigering van de Democraten in het Congres om meer geld toe te wijzen voor de bouw van de muur leidde in december tot de langste overheidsshutdown uit de Amerikaanse geschiedenis.

Honderden oud-aanklagers: Trump zou zijn vervolgd als hij geen president was Bijna vierhonderd voormalige medewerkers van het Amerikaanse openbaar ministerie, onder wie meerdere officieren van justitie, concluderen dat president Trump zich wel degelijk schuldig heeft gemaakt aan het belemmeren van de rechtsgang. In een petitie schrijft de groep dat als Trump geen president was, het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller geleid zou hebben tot „meerdere criminele aanklachten voor het verhinderen van de rechtsgang”. Daarmee gaan ze direct in tegen minister van Justitie William Barr, die concludeerde dat er niet genoeg bewijs was om vast te stellen dat Trump de wet heeft overtreden. Speciaal aanklager Mueller zelf zei echter specifiek dat Trump niet is vrijgesproken, maar dat hij het aan het Congres liet of het gedrag van de president gevolgen zou hebben. Juristen twisten over of een zittend president binnen de Amerikaanse wet vervolgd kan worden. Trump en zijn bondgenoten leggen het rapport uit als „volledige vrijspraak”. Lees ook: Mueller: Trump wilde onderzoek steeds blokkeren 'Rechtssysteem in gevaar' De ondertekenaars van de petitie - maandagavond stond de teller op 396 - zeggen echter dat Trump op drie manieren obstructie heeft gepleegd: hij probeerde bewijs te falsificeren over zijn plannen om Mueller te ontslaan, hij wilde het onderzoek beperken en deed zijn best om getuigen te beïnvloeden. De ondertekenaars van petitie benadrukken dat ze op verschillende niveaus „zowel voor Republikeinse als Democratische regeringen” gewerkt hebben. Het is niet duidelijk wat zij ermee hopen te bereiken. Wel noemen zij het vervolgen van belemmering van de rechtsgang „cruciaal” en schrijven ze: „Ongehinderde obstructie - waardoor het opzettelijk bemoeien met crimineel onderzoek onbestraft blijft - brengt ons hele rechtssysteem in gevaar.” In de tussentijd hebben Democraten in het Congres de aanval geopend op Barr, die volgens hen zich opstelt als persoonlijk advocaat van Trump in plaats van onafhankelijk minister. Barr besloot vorige week een hoorzitting met het Huis van Afgevaardigden niet bij te wonen. Ook weigert hij nog altijd de volledige versie van het Mueller-rapport en al het onderliggende bewijs over te dragen aan de juridische commissie van het Huis, waar Democraten een meerderheid hebben. Momenteel zijn grote delen weggelakt. Die commissie besloot eerder op maandag woensdag een eerste zitting te houden over de mogelijkheid om Barr af te zetten omdat hij niet wil meewerken. Lees ook: Mueller-rapport: wat niet werd weggelakt