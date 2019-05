Knuffelbeesten en een gouden draagstoel bij kroning Thaise koning

Van zaterdag tot en met maandag draait alles in Thailand om de kroning van Maha Vajiralongkorn tot koning Rama X. Vajiralongkorn, die een paar dagen voor de ceremonie voor de vierde keer in het huwelijk trad, volgt zijn overleden vader Bhumibol op. Bhumibol gold bij de bevolking als een halfgod. Bij zijn excentrieke zoon ligt dat anders. De pracht en praal tijdens de kroningsfestiviteiten was er de afgelopen dagen niet minder om.