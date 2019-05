Deze luchtfoto toont de enorme ravage nadat woensdag de cycloon Kenneth aan land kwam bij het Mozambikaanse eiland Ibo. Na Idai is Kenneth de tweede zware storm die de Oost-Afrikaanse regio treft in amper twee maanden tijd. Volgens de overheid van Mozambique zijn er inmiddels meer dan veertig doden gevallen in het natuurgeweld van deze week. Er is zeker 55 centimeter gevallen in en rondom de noordelijke stad Pemba. Voor veel inwoners dreigt een humanitaire ramp.

Foto Tsvangirayi Mukwazhi / AP