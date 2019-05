Foto Annabel Oosteweeghel

„Als adolescent droomde ik ervan correspondent te worden voor een krant. Ik was geïnspireerd geraakt door de film Reds, (1981), waarin een Amerikaanse journalist naar Rusland gaat om verslag te doen van de revolutie. Er bij zijn, wat is er mooier dan dat?

100 jaar vrouwenkiesrecht Op 9 mei is het een eeuw geleden dat vrouwen kiesrecht kregen. Om die mijlpaal te herdenken, portretteert NRC pionierende Nederlandse vrouwen. Wie waren of zijn de eersten in hun vakgebied? In deze serie vertellen we hun verhaal. Bekijk de overzichtspagina: pionierende vrouwen

„Mijn droom kwam uit toen NRC mij als 29-jarige naar Brussel stuurde. Ik werkte pas drie jaar bij de krant en zag het als een blijk van vertrouwen. Vijf jaar later werd ik gevraagd om toe te treden tot de hoofdredactie. Weer zeven jaar later volgde mijn benoeming tot hoofdredacteur. Ik wilde graag richting geven aan wat ik als een steunpilaar van de democratie zie: de journalistiek.

„Is het bijzonder om de eerste vrouw te zijn? Ja. Maar ik vond het vooral leuk dat juist NRC – de krant die met sigaren rokende mannen geassocieerd wordt – de primeur had. Wat niet wil zeggen dat het allemaal van een leien dakje ging. Boven brieven aan de PCM-top stond steevast ‘mijne heren’ en ik merkte ook dat er in vergaderingen naar mannen beter werd geluisterd. Veel mannen willen er liever geen meisjes bij. Dat is mij best tegengevallen.

An iron fist in a silk glove, noemde een PCM-topman mij tijdens een praatje bij de Amerikaanse ambassadeur. Hij kon het moeilijk rijmen dat een vrouw die zó aardig en frêle was – zijn woorden – ook daadkrachtig en standvastig kon zijn. In de beeldvorming rond vrouwelijke leiders moet nog veel veranderen. Waarom is een vrouw bijvoorbeeld ‘zwak’ als ze huilt en een man ‘gevoelig’?

„Ik hoop dat NRC na Peter Vandermeersch weer een vrouw kiest. Zelf heb ik net een nieuwe baan, als directeur van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam. Maar als ze een beroep op me zouden doen? Ik zeg nooit nooit.”