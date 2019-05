De Congolese gemeenschap in België

De Belgische fotograaf Rebecca Fertinel maakte de fotoserie Ubuntu, I Am Because We Are over de Congolese gemeenschap in België. Drie jaar lang maakte Fertinel persoonlijke zwart-witportretten van een familie uit Brussel met roots in de voormalige Belgische kolonie Congo. Een vriendin nodigde haar in 2015 uit voor een Congolese bruiloft. Daar raakte ze gefascineerd door ubuntu, de Afrikaanse levensfilosofie die staat voor het belang van de gemeenschapszin. Fertinel probeerde ubuntu in beeld te krijgen bij de familieleden, onder meer op een begrafenis, een bruiloft en een verjaardag. De Brusselse fotograaf won met haar fotoserie een Sony World Photography Award binnen de categorie 'Brief'. De tentoonstelling Ubuntu, I Am Because We Are is van 4 tot 19 mei te zien in Melkweg Expo in Amsterdam, in samenwerking met fotografieplatform Unseen Amsterdam.