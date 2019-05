Bekijk hier het verkiezingsdebat tussen Europese topkandidaten in Maastricht

Over ruim drie weken gaan we naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Maandagavond trapt de campagne af met een verkiezingsdebat op het Vrijthof in Maastricht. Daar gaan vijf kandidaten voor het voorzitterschap van de Europese Commissie met elkaar in debat.

Deze ‘topkandidaten’ willen na de Europese verkiezingen - tussen 23 en 26 mei - de Luxemburger Jean-Claude Juncker opvolgen.

Onder de aanwezigen zijn twee Nederlanders: Frans Timmermans (kandidaat-Commissievoorzitter namens de sociaal-democraten) en Bas Eickhout (de Groenen). Ook Guy Verhofstadt (ALDE, de Liberalen en Democraten van Europa) Violeta Tomic (Europees Links) en Jan Zahradil (Europese Conservatieven en Hervormers) doen mee. Een belangrijke kandidaat laat verstek gaan: dat is de Duitse Europarlementariër Manfred Weber. De ‘spitzenkandidaat’ van de centrumrechtse Europese Volkspartij (EVP) is op een ander symposium.

Het debat wordt gemodereerd door Rianne Letschert, Rector Magnificus van de Universiteit in Maastricht en Ryan Heath van Politico. De kandidaten zullen vooral worden ondervraagd over de thema’s digitaal Europa, de toekomst van de EU en het belang van de EU voor jongeren.

Update dinsdag 30 april: Het debat werd op maandag 29 april gevoerd. Kijk het hier terug: