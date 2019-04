Priemgetallen: onkruid op de getallenlijn

Ieder jaar wordt het priemrecord wel weer verbroken, een nieuw getal van miljoenen cijfers dat bewezen alleen door zichzelf en 1 deelbaar is. Maar wat hebben we aan die priemgetallen? In deze aflevering van Onbehaarde Apen alles over priemwoestijnen, veilige priemgetallen en het grootste onopgeloste probleem in de wiskunde.

