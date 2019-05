Inwoners Gronings aardbevingsgebied krijgen vergoeding op basis van postcode

Huiseigenaren in het aardbevingsgebied in Groningen krijgen een vergoeding voor de waardedaling van hun huizen, ook als ze er blijven wonen. De hoogte van die compensatie wordt per postcodegebied vastgesteld, heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) woensdag toegezegd in een brief aan de Tweede Kamer. De minister verwacht dat de Groningers de vergoeding, tot ruim 10 procent van de waarde van hun huis, vanaf volgend jaar kunnen krijgen.

Volgens een eerdere regeling konden huiseigenaren alleen hun schade op de NAM verhalen als ze hun huis verkochten. Het hof oordeelde vorig jaar dat dat niet voldoende was. In de nieuwe regeling mogen huiseigenaren zelf kiezen of ze de vergoeding direct willen of pas bij de verkoop van hun woning. Bovendien hoeven ze geen zaken meer te doen met de NAM, maar met het nieuw op te richten Instituut Mijnbouwschade Groningen dat vervolgens de vergoedingen alsnog op de NAM verhaalt.

De vergoeding wordt vastgesteld op basis van geleden reputatieschade en het aantal waargenomen bevingen in een postcodegebied. De hoogste bedragen worden uitgekeerd aan inwoners van Loppersum. Zij krijgen gemiddeld 12,9 procent van de WOZ-waarde op 1 januari 2019, of desgewenst van het bedrag waarvoor ze hun huis verkocht hebben. De gemiddelde vergoeding in Oldambt is met 2,4 procent het laagst.

De hoogte van de vergoedingen per postcodegebied is gebaseerd op een rekenmodel dat werd opgesteld door onderzoeksbureau Atlas. De bedragen worden vanwege de foutmarge in die berekening naar boven afgerond. Een adviescommissie had dat aanbevolen.

Gemiddelde schadevergoeding per woning

De vergoeding is een percentage van de WOZ-waarde op 1 januari 2019, of de verkoopwaarde.