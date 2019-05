Atleten bezorgd over zaak-Semenya

Als Caster Semenya de zaak wint die zij bij het internationale sporttribunaal CAS tegen de internationale atletiekfederatie IAAF heeft aangespannen, kan dat de dood van de vrouwensport betekenen.

Dat heeft langeafstandsloper Paula Radcliffe gezegd in een veelbesproken interview bij de Britse tv-zender Sky News. Volgens Radcliffe zou zo’n uitkomst ook transgender-atleten aanmoedigen aan vrouwenonderdelen mee te doen, zonder dat zij hun testosteronwaarden hoeven te verlagen.

De Zuid-Afrikaanse Caster Semenya, tweevoudig olympisch kampioene en drievoudig wereldkampioene op de 800 meter, stapte naar het CAS omdat de IAAF haar wil dwingen hormoontherapie te volgen om haar hoge natuurlijke testosteronspiegel te verlagen. De hyperandrogene atlete heeft meer testosteron in haar bloed dan volgens de IAAF is toegestaan om te mogen deelnemen aan wedstrijden voor vrouwen.

Lees ook: ‘She’s a girl. Punt.’

Rechten van de mens

Deze maand doet het CAS uitspraak in de zaak die al lang niet alleen meer de atletiekwereld bezighoudt. De UNHRC, het college voor de rechten van de mens van de Verenigde Naties, stelt dat het ‘gedwongen’ reguleren van de testosteronspiegel in strijd is met de rechten van de mens. De Zuid-Afrikaanse overheid vermoedt racistische motieven achter de IAAF-regelgeving, die vooral atletiekonderdelen treft waarin zwarte vrouwen uitblinken.

Radcliffe, wereldrecordhoudster op de marathon, heeft zich openlijk achter de IAAF geschaard. Tot grote ergernis van sommigen, vertelde zij aan de Britse krant The Telegraph. Op social media wordt ze belaagd door trollen die haar „onmenselijke dingen” toewensen.

Radcliffe erkende dat Semenya onevenredig getroffen wordt door de IAAF-regels – „het is niet eerlijk”, zei ze – maar vond „het grote plaatje” belangrijker. Als Semenya door het CAS in het gelijk wordt gesteld, zei Radcliffe, gaan managers op zoek naar hyperandrogene meisjes om hun kans op sportieve winst te vergroten.

Hyperandrogene atleten en transgender-atleten worden vaker in één adem genoemd. Oud-tennisster Martina Navratilova kreeg begin dit jaar veel kritiek toen ze zei dat transgenders die aan vrouwensport meedoen, vals spelen. Voor Semenya daarentegen nam zij het op. „Het kan niet goed zijn atleten tot medicatie te dwingen”, aldus Navratilova. „Wat als de langetermijneffecten schadelijk blijken te zijn?”

Het CAS zou aanvankelijk eind maart uitspraak doen in de zaak rond Semenya (28), maar liet weten een maand extra nodig te hebben.