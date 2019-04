Vliegende eekhoorn licht roze op

In mei 2017 liep Jonathan Martin (Northland College, Wisconsin) in een bos met een uv-lamp, op zoek naar fluorescerende planten, paddestoelen, korstmos en kikkers.

Naam: Amerikaanse vliegende eekhoorn Wetenschappelijke naam: Glaucomys volans, Glaucomys sabrinus en Glaucomys oregonensis Leefplek: Noord- en Midden-Amerika Uiterlijk: Klein (50-150 gram) en schattig. Bruine rug, lichtere buik, grote ogen, een platte bontstaart en een met bont beklede vlieghuid tussen pols en enkel. Opvallend: Onder uv-licht glanzen rug- en buikvacht roze op in het donker.

De Noord-Amerikaanse vliegende eekhoorn die hij in zijn lichtstraal kreeg, lichtte tot zijn verbazing roze op. In het artikel dat hij er onlangs met collega’s over publiceerde (Journal of Mammology) heet dit de initial opportunistic observation. De biologen schenen daarna nog uv-licht op ruim honderd eekhoornvachten uit musea; alleen die van vliegende eekhoorns fluoresceerden. Misschien communiceren deze schemer- en nachtdieren zo. Of proberen ze te lijken op de uilen die hen bejagen en ook een fluorescerende buik hebben. In zoogdieren was vachtfluorescentie slechts bekend van buidelratten.