Verraad en raadsels: zonder Judas geen Pasen

Lady Gaga, Bob Dylan en Egon Kracht werden geïnspireerd door de Bijbelse figuur Judas. Maar wat weten we eigenlijk over hem? Waarom verraadde hij Jezus, en hoe belangrijk was die daad?

