NRC checkt: ‘Orgasme van vrouw is intenser en duurt langer dan bij man’

De aanleiding

Sylvain Ephimenco schreef in zijn column van 9 maart in dagblad Trouw over de orgasmekloof – vrouwen komen minder snel en minder vaak tot een hoogtepunt tijdens seks en dat ligt aan de mannen. Maar, zo eindigde de column, het orgasme van een vrouw is intenser en duurt langer dan dat van de man; 20 seconden versus 6 seconden. Dat zou blijken uit Deens onderzoek. We checken die bewering.

Waar is het op gebaseerd?

Ephimenco reageert niet op mail, dus hij kan het Deense onderzoek niet sturen. Seksuoloog en huisarts Peter Leusink diept het op. Het gaat om een studie naar het vrouwelijk orgasme uit 1985. In een laboratorium wekken 28 jonge vrouwen via zelfstimulatie een orgasme op dat, inderdaad, gemiddeld twintig seconden duurt. De duur van het mannelijk orgasme is in de Deense studie niet onderzocht. „Er wordt vaak uitgegaan van gemiddeld zes tot negen seconden spiersamentrekkingen”, zegt Peter Leusink, die gespecialiseerd is in mannelijke seksualiteit. Dat staat in het Leerboek Seksuologie van Luk Gijs et al.

En, klopt het?

Hoogleraar seksuologie Ellen Laan, werkzaam bij het Amsterdam UMC, mailt verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat er vooral veel variatie is tussen individuen; mannen én vrouwen. De duur en de intensiteit van een orgasme is namelijk afhankelijk van veel verschillende factoren, zegt ze. Zo maakt het uit wáár er wordt gestimuleerd, de clitoris zelf of vaginaal. Bij mannen: de penisschacht of de eikel. De manier waaróp gestimuleerd wordt (ritme en snelheid), degene die stimuleert (de persoon zelf of een ander), waarméé wordt gestimuleerd (vingers, vagina, tong, vibrator, met of zonder glijmiddel), en de aandacht van de persoon in kwestie voor hetgeen er in het lichaam gebeurt. „Aandacht draagt bij aan intensiteit van de opwinding”, zegt Laan. De mate waarin iemand controle heeft over de ervaren opwinding en in staat is „even gas terug te nemen”. En de mate waarin de bekkenbodemspieren gespannen, dan wel ontspannen zijn. (Een gespannen bekkenbodem zorgt voor een minder intens orgasme.)

Peter Leusink wijst erop dat de duur van het orgasme vaak wordt onderschat. Dat blijkt overigens ook uit het Deense onderzoek, waarbij de deelnemende vrouwen dachten dat het orgasme korter duurde dan in werkelijkheid het geval was. Leusink: „Dat maakt het zo lastig te onderzoeken in een ándere situatie dan in een laboratorium.” Daarnaast, zegt hij, „is het lastig objectief vast te stellen wanneer het orgasme begint en wanneer het eindigt. Het prettige gevoel kan eerder beginnen en later eindigen dan de spiersamentrekkingen”.

Ellen Laan: „Er zijn maar weinig studies gedaan naar orgasmeduur waarin vrouwen en mannen direct met elkaar worden vergeleken, en die hebben een klein aantal deelnemers. De methodologisch betere studies, zegt Laan, „laten een grote variatie zien in duur van de bekkenbodemcontracties. De ene studie vindt een langere contractieduur bij mannen, de andere bij vrouwen.”

Conclusie

Orgasmes in levensechte situaties, bijvoorbeeld tijdens seks tussen een man en een vrouw, zijn lastig te onderzoeken. Als er een onderzoeker naast het bed zou zitten, heeft dat mogelijk effect op de duur en intensiteit van het orgasme. Het is onduidelijk hoe lang orgasmes van mannen en vrouwen gemiddeld precies duren. Uit het Deense onderzoek dat Ephimenco noemt, blijkt bij 28 jonge vrouwen een orgasme in een laboratorium gemiddeld twintig seconden te duren. De studie gaat niet over mannen. Uit ander onderzoek blijkt dat de duur per persoon, ook tussen mannen en vrouwen, zeer kan verschillen en afhankelijk is van allerlei factoren. We beoordelen de stelling van Ephimenco als onwaar.

Ook een bewering zien langskomen die je gecheckt wilt zien? Mail nrccheckt@nrc.nl of tip via Twitter met de hashtag #nrccheckt