Waar blijft de volgende ijstijd?

Nu maken we ons zorgen over de opwarming van de aarde, maar de aarde heeft ook intens koude periodes gekend: ijstijden. Soms tikten de ijskappen zelfs Nederland aan. Wat doet dat met het landschap? En hoe overleef je als mammoet of mens in die barre omstandigheden?

U kunt deze aflevering van Onbehaarde Apen in de player hierboven beluisteren (en u hier abonneren via iTunes). We zijn benieuwd wat u vindt.

Luister ook de alevering van Onbehaarde Apen over het stijgen van de zeespiegel: Moeten we Nederland inleveren aan de zee?.