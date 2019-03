Zeker 24 doden bij treinongeluk Congo

Er zijn zondagavond zeker 24 mensen omgekomen en 31 mensen gewond geraakt bij het ontsporen van een trein in de Democratische Republiek Congo. Het ging om een vrachttrein vol verstekelingen die van de rails liep in de provincie Kasai in het midden van het land.

Ooggetuigen zeggen dat er zeker vijf wagons in de rivier de Luembe gevallen, die langs het spoor loopt. Volgens een woordvoerder van de spoorwegpolitie zijn de meeste slachtoffers kinderen.

Nadat het donker werd zijn de hulpdiensten gestopt met zoeken naar slachtoffers. Reddingswerkers houden rekening met de mogelijkheid dat er nog meer doden zijn gevallen.

Een dokter van het ziekenhuis in Kakenge, de meeste nabij gelegen grote stad, zegt tegen persbureau AFP “overweldigd te zijn door het grote aantal gewonden”.

Het is het derde treinongeluk in een maand tijd in Congo. Bij een ongeluk met een passagierstrein vorige maand op het station van Kalenda vielen vijf doden. Het spoor en de locomotieven in de voormalige Belgische kolonie dateren nog uit de jaren zestig.