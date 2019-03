Surfrock-legende Dick Dale (81) overleden

Platenhoes van de op 81-jarige overleden Dick Dale, "The King of the Surf Guitar".

Dick Dale, ‘The King of the Surf Guitar’, is op 81-jarige leeftijd overleden, heeft zijn bassist Sam Bolle bevestigd aan The Guardian. Hij was als belangrijke grondlegger van de surfrock een van de belangrijkste en invloedrijkste gitaristen van het begin van de jaren ’60 en is bij latere generaties vooral bekend vanwege de begintune Misirlou van de film Pulp Fiction.

Dick Dale is de artiestennaam van Richard Anthony Monsour en werd 1937 geboren als zoon van een Libanese vader en een Poolse moeder in de Amerikaanse staat Massachusetts. Hij maakte als van jongs af aan muziek en introduceerde galmeffecten die zijn gitaarspel een “nat geluid” gaven. Dale probeerde daarmee het gevoel dat hij had tijdens het surfen was om te zetten in muziek.

Dick Dale brak in 1961 met zijn band Del-Tones door met het nummer Let’s go Trippin’, dat wordt beschouwd als het eerste surfrocknummer ooit:

Snel daarna kreeg hij de bijnaam “King of the Surf Guitar” vanwege de uiterst snelle plukkende manier waarop hij zijn gitaar bespeelde. In diezelfde periode kwamen ook de The Beach Boys op die aan de kenmerkende surfstijl hun befaamde harmonieuze zang toevoegden en het genre wereldwijd populair maakten.

Dale beweerde volgens The Guardian dat Frank Sinatra ooit had aangeboden zijn manager te worden, maar dat hij dat had afgewezen omdat hij dan 90 procent van de inkomsten wilde hebben.

NRC-poprecensent Jan Vollaard schreef in zijn recensie van een concert van Dick Dale in Nederland in 1995 dat hij in zijn beginperiode “opzien baarde door zijn verwoestende gitaarstijl” en “ongeëvenaard is in de manier waarop het natuurgeweld van aanrollende golven wordt verbeeld met spetterende en ongeremde gitaarnoten.”

Dick Dale beleefde toen dankzij filmregisseur Quentin Tarantino net een revival, want die had het nummer Misirlou uitgekozen voor het begin van de alom bewonderde gangsterfilm Pulp Fiction.

De gitarist bleef tot op hoge leeftijd concerten geven met . Hij kon niet anders zei hij in 2015 tegen de Pittsburgh City Paper: “Ik kan niet stoppen met touren, want dan ga ik dood. Ik ga dan fysiek en letterlijk dood.”

Afgelopen zaterdagavond 16 maart overleed de surfrock-legende op 81-jarige leeftijd dan toch.