Ochtendspits drukker dan normaal door stakingen

Reizigers in het openbaar vervoer merken naar verwachting maandag nog de hele ochtendspits dat er gestaakt is door vervoersbonden. Ov-personeel in heel Nederland legde tussen 06.00 uur en 07.06 uur het werk neer, in het kader van een landelijke actiedag voor betere pensioenen. De duur van 66 minuten verwees naar de AOW-leeftijd, die bonden willen bevriezen op 66 jaar.

De eerste NS-trein reed maandagochtend om 07.30 uur weer uit, en vertrok vanuit Maastricht in de richting van Utrecht. Tegenover persbureau ANP waarschuwt een woordvoerder voor een bovengemiddeld drukke spits, met veel vertraging. “Treinen kunnen uitvallen, er zal meer vertraging zijn en de treinen kunnen voller zitten dan normaal. Het opstarten gaat nu eenmaal niet met een simpele druk op de knop.” De NS had de dienstregeling op voorhand aangepast.

Door de stakingen in het openbaar vervoer stond er maandagochtend rond 08.00 uur ruim zeshonderd kilometer file op de weg, waar dat doorgaans zo’n vierhonderd kilometer is. Die drukte concentreerde zich vooral in het midden van Nederland, en rond stedelijke gebieden in Brabant en Limburg. Door een aantal ongelukken was het op een aantal plekken nog drukker, zoals op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Door een ongeluk met twee auto’s liep de vertraging daar op tot een uur.

Maandag is uitgeroepen tot landelijke actiedag voor de pensioenen, onder meer voor de hulpdiensten. Vanuit een aantal plaatsen in het land rijden ambulances en politieauto’s maandag over de volle breedte van de weg met 66 kilometer per uur naar Den Haag. Later op maandag legt personeel op luchthaven Schiphol het werk nog neer. Beveiligers en bagagebandmedewerkers werken vanaf 12.30 uur 66 minuten lang niet. Personeel in de Rotterdamse haven beet rond middernacht het spits af. Verspreid over de dag werken zo’n 1.400 vakbondsleden in de haven niet.