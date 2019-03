Jaarlijkse herindeling AEX: Adyen en IMCD ‘promoveren’

Betalingsverwerker Adyen en chemicaliënhandelaar IMCD zijn bij de jaarlijkse herindeling van de AEX maandag opgenomen in de hoofdgraadmeter. Hiervoor moeten kabelbedrijf Altice en Signify, de voormalige lichtdivisie van Philips, plaatsmaken. De AEX-index wordt twee keer per handelsjaar gewogen en aan de hand daarvan in maart gewijzigd.

Betalingsverwerker Adyen, die zich specialiseert in tech-oplossingen voor geldtransacties, kende vorig jaar een explosieve start op de beurs. Nu promoveert het fonds dus naar de hoofdindex. Bij de opening deed het nieuwe fonds het meteen goed: het aandeel stond bij opening meteen 2 procent in de plus.

Ook IMCD is sinds deze week opgenomen in de hoofdindex. De chemicaliënhandelaar is sinds 2014 beursgenoteerd en groeide flink door de overname van tientallen kleinere bedrijven. De koers ontwikkelde zich dusdanig goed dat het een notering aan de AEX krijgt. IMCD levert chemicaliën voor allerlei toepassingen. Die maakt het niet zelf, maar koopt ze in bij andere bedrijven.

Dat Signify moet degraderen, is niet onverwacht. Toen Philips Lighting zich in maart vorig jaar omdoopte tot Signify, begon de koers met dalen. Sindsdien is het het bedrijf niet gelukt zich te herpakken, onder meer vanwege ontwikkelingen in de slimme thuisverlichting.

Basic-Fit naar Midkap

Ook in de Midkap, de index voor middelgrote bedrijven met een beursnotering, vinden verschuivingen plaats. Fitnessketen Basic-Fit staat vanaf maandag genoteerd in deze index, het komt in de plek van groothandel Sligro. Raambekledingsbedrijf Hunter Douglas valt hierdoor weg uit de Smallcap, de index voor kleinere beursgenoteerde bedrijven.

