Australische politie doet huiszoekingen na aanslagen Christchurch

De Australische politie heeft huiszoekingen uitgevoerd in de staat New South Wales, naar aanleiding van de twee aanslagen op de moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch. Lokale media melden dat onder meer het huis van de zus van de vermoedelijke dader is doorzocht. De politie benadrukt dat er “geen aanwijzingen zijn” dat haar omgeving gevaar loopt.

De familie van de verdachte, Brenton Tarrant, zou meewerken met het politie-onderzoek. Enkele familieleden hebben zich in de media uitgelaten over de aanslagen. Zij hebben de acties veroordeeld en hun excuses aangeboden aan de nabestaanden.

De Nieuw-Zeelandse politiechef Mike Bush heeft maandag verder gesteld dat de politie ervan overtuigd is dat de dader alleen heeft gehandeld. Maar, benadrukte Bush, “dat betekent niet dat er geen andere mensen waren die hem mogelijk steunden. Dat blijft een zeer, zeer belangrijk onderdeel van ons onderzoek”.

Wapenbezit

Ook is zondagnacht bekendgemaakt dat Tarrant tussen december 2017 en maart 2018 vier wapens en ammunitie heeft gekocht via de website van een wapenwinkel in Christchurch, genaamd Gun City. De aankoop zou legaal zijn verlopen en Tarrant zou een geldige vergunning hebben. Volgens de eigenaar van Gun City, David Tipple, waren de semi-automatische wapens die bij de aanslagen werden gebruikt, niet afkomstig uit zijn winkel.

De aanslagen hebben een discussie aangezwengeld over wapenwetgeving in Nieuw-Zeeland. Premier Jacinda Ardern beloofde maandagochtend dat de wapenwet “binnen tien dagen na deze vreselijke daden” aangepast zal worden. Ongeveer één op de drie Nieuw-Zeelanders bezit een wapen. Een groot deel daarvan is niet goed geregistreerd en er is geen limiet aan de hoeveelheid wapens die iemand mag bezitten.

Tipple weigert zich uit te laten over de wenselijkheid van een scherpere wapenwet. Volgens hem lag het probleem niet aan de wapens, maar aan de geestelijke gesteldheid van de dader. Bij de aanslagen van vrijdag kwamen vijftig mensen om het leven.