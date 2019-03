Aantal adopties uit buitenland flink afgenomen

Het aantal buitenlandse kinderen dat door Nederlandse ouders wordt geadopteerd, is flink afgenomen. Vorig jaar zijn 156 kinderen vanuit het buitenland geadopteerd, in 2017 waren dat er nog 210. Dat schrijft Trouw maandag op basis van cijfers van Stichting Adoptievoorzieningen. De meeste kinderen kwamen vorig jaar uit China (28), Hongarije (24) en de Verenigde Staten (23).

De trend bestaat al langer meer dan vijftien jaar. In 2010 kwamen er nog 705 kinderen via adoptie naar Nederland, sindsdien is dit aantal ieder jaar gedaald. De afname in 2018, ruim 25 procent, is wel relatief groot.

Lees ook: De schaduwzijde van adoptie

Discussie over wenselijkheid

Emeritus hoogleraar adoptie René Hoksbergen zegt tegen Trouw niet verrast te zijn door de cijfers. De afname zou het gevolg zijn van verbeteringen van voortplantingstechnieken zoals ivf. Ook zou negatieve berichtgeving over internationale adopties een rol spelen. De afgelopen jaren kwamen verschillende verhalen naar buiten over onjuiste documentatie en niet-ethische motivaties van de biologische ouders. Ook zou meespelen dat de landen waar veel adoptiekinderen vandaan komen, welvarender zijn geworden.

Er is al langer discussie over de wenselijkheid van internationale adoptie. Critici stellen dat het schadelijk kan zijn voor een kind om hem of haar uit zijn natuurlijke omgeving te halen. Ook zou interlandelijk adoptie een “aanzuigende werking” hebben: de vraag naar adoptiekinderen zou een aanbod in kindertehuizen creëren. In 2017 adviseerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdzorg (RSJ) zelfs internationale adoptie te verbieden.