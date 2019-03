‘Overeenkomsten zwarte doos Ethiopisch vliegtuig met neergestorte Lion Air’

De data in de zwarte doos van het Ethiopian Airlines toestel dat vorige week zondag neerstortte, vertoont “duidelijke overeenkomsten” met die van het in november neergestorte Lion Air vliegtuig in Indonesië. Dat schrijft persbureau AP zondag op basis van uitspraken van de Ethiopische minister van Transport Dagmawit Moges.

Beide vliegtuigen waren een Boeing 737 MAX. En allebei kampten ze vlak voor het ongeluk met grillige hoogteverschillen. Dit kan een teken zijn dat de piloot moeite had om het vliegtuig te besturen, stelt de transportminister. In beide gevallen probeerde de bemanning kort na het opstijgen terug te keren naar het vliegveld, maar stortten ze neer.

Zwarte doos in goede staat

“De zwarte doos is in goede staat teruggevonden. We konden bijna alle data uitlezen”, zei minister Moges. De volledige rapportage van het onderzoek naar de crash wordt over ongeveer een maand gepresenteerd.

Alle 157 inzittenden kwamen om het leven bij de vliegramp bij de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. Eerder op zondag ging er een rouwstoet met 17 lege kisten door de hoofdstad ter nagedachtenis aan de slachtoffers. Omdat het terugvinden en identificeren van de slachtoffers lang gaat duren, krijgen nabestaanden sinds zaterdag zakken met verschroeide aarde om te begraven. Het zijn zakken van 1 kilogram met aarde van de crashplaats.

Boeing 737 MAX

De Boeing 737 MAX wordt in veel landen wereldwijd aan de grond gehouden sinds het tweede ongeluk met dit type vliegtuig in korte tijd. Het vermoeden bestaat dat de crashes veroorzaakt zijn door een fout in het sensorsysteem. Hierdoor zou mogelijk onjuiste informatie naar het automatische veiligheidssysteem zijn verstuurd, waardoor de neus van het toestel naar beneden werd gedwongen. Boeing kondigde zaterdag aan binnen tien dagen een software-update te hebben ontwikkeld, die de problemen op zou moeten lossen.

Zondag onhulde de The Seattle Times dat al bekend was dat het systeem “enkele cruciale gebreken” had. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit en Boeiing zouden hiervan al vier dagen voor het vliegtuigongeluk op te hoogte zijn gebracht, aldus persbureau Reuters.

De 737 MAX is een vrij nieuw model, het eerste toestel kwam in mei 2017 op de markt en werd geleverd aan een dochtermaatschappij van het Indonesische Lion Air. Bij het vliegtuigongeluk van Lion Air kwamen 189 mensen om het leven.