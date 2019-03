Waterstoring in pompstation in Limburg weer verholpen

Veel bewoners in Midden-Limburg zaten zondagochtend enkele uren zonder water. Het bedrijf Waterleiding Maatschappij Limburg (WML) meldt dat een pompstation in Herten was uitgevallen. Op het terrein was een lekkage. Volgens persbureau ANP hebben zo’n 25.000 aansluitingen in de gemeente Roermond daarvan hinder ondervonden. Inmiddels stroomt er wel weer water uit de kraan, in sommige gevallen is de waterdruk lager dan normaal.

De storing had gevolgen voor huizen in en rondom Herten, Vlodorp, Herkenbosch, Swalmen en Roermond. De storing werd rond tien uur ‘s ochtends gemeld. Monteurs van WML hebben de watertoevoer omgelegd, zodat de huizen via een ander verdeelsysteem van water worden voorzien. Rond 11.15 uur hadden alle mensen weer water, schrijft persbureau ANP.

De oorzaak van het lek is nog niet bekend. Er wordt zondag nog de hele dag aan het pompstation gewerkt.