Talibaan nemen Afghaanse grenswachten gevangen na hevige gevechten

De Talibaan hebben zeker vijftig Afghaanse veiligheidsagenten gevangengenomen in de provincie Badghis. Dat schrijft persbureau Reuters op basis van berichtgeving van lokale autoriteiten en berichten van de Talibaan zelf. Een groep van zo’n honderd van die agenten, die deel uitmaken van de nationale grenspolitie, was al een week verwikkeld in hevige gevechten tegen de militanten. Zaterdagmiddag probeerden ze hun post te ontvluchten.

Badghis ligt in het noordwesten van het land. De veiligheidsagenten wilden eigenlijk de grens met Turkmenistan oversteken om zo in veiligheid te komen maar werden daarvan weerhouden, beschrijft Reuters. Daarna zouden zo’n vijftig politiemannen zich hebben overgegeven aan de Talibaan. De rest bleef in het district Bala Murghab in gevecht met de militanten. Volgens lokale autoriteiten zijn daarbij veel doden gevallen.

De Talibaan schrijven op sociale media dat van de honderd gevluchte grenswachten in Badghis, er negentig grenswachten zich aan de terreurorganisatie hebben overgegeven. Op foto’s is te zien dat ze de mannen in een rij hebben opgesteld.

Talibaan erg actief

Behalve in het noordwesten van Afghanistan hebben ook grenswachten in het noorden het dit weekend zwaar te verduren gehad van de Talibaan. Bij gevechten in de provincie Faryab zijn tussen de 20 en 22 veiligheidsagenten gedood door militanten, zeggen meerdere lokale raadsmannen tegen persbureau AP.

De islamitische groepering vecht in heel Afghanistan tegen het overheidsleger en Amerikaanse troepen. Het heeft een flink deel van het Afghaanse grondgebied teruggewonnen en pleegt regelmatig aanslagen in steden en op legerbases. Begin deze maand kwamen bij een aanval zeker 25 Afghaanse militairen om het leven.

Ondertussen voeren de Talibaan vredesbesprekingen met de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigde in december al aan dat de helft van de Amerikaanse troepen zou worden teruggetrokken.