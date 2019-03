Ook in Italië komt ING tekort bij toezicht op witwassen

De Italiaanse tak van ING zal de komende tijd geen nieuwe klanten aannemen, omdat het toezicht op witwassen gebrekkig is. De bank is berispt door Banca d’Italia, de centrale bank van het land, die tijdens een inspectie tussen oktober 2018 en januari 2019 fouten constateerde in de controle door de bank.

ING zal de komende tijd “hard werken om de geconstateerde tekortkomingen en problemen te verhelpen”, schrijft het in een persbericht. Dit komt bovenop het programma dat in september al is opgetuigd om witwaspraktijken op rekeningen van de bank tegen te gaan. ING kwam die maand in diskrediet toen bleek dat de Nederlandse bank een miljoenenschikking had getroffen wegens “ernstige nalatigheid” bij witwaspraktijken.

De zaak omtrent ING leidde tot veel onrust. Nadat het schandaal naar buiten kwam, stapte financieel directeur Koos Timmermans op, maar de andere verantwoordelijken bleven zitten. Dit leidde tot veel kritiek op de ogenschijnlijke onschendbaarheid van de ING-top. Meerdere Kamerleden vonden dat topman Ralph Hamers moesten vertrekken. Hamers weigert, hij vindt juist dat hij verantwoordelijkheid neemt door wél te blijven, maar zag wel af van zijn bonus.

Hoewel ING voorlopig geen nieuwe klanten mag aannemen in Italië, worden de activiteiten in het land niet volledig gestaakt. ING Italy heeft volgens persbureau Bloomberg ruim negenhonderd medewerkers en meer dan een miljoen klanten. Vorig jaar behaalde de tak van de bank een omzet van 231 miljoen euro.