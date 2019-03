Met Honda zit het goed – en andere lessen van de race in Melbourne

Laat het aan Red Bull-adviseur Helmut Marko om na de allereerste race van het seizoen meteen een boude conclusie te trekken: Max Verstappen kan met de auto van dit jaar en de nieuwe motor van Honda meedoen om de titel. Driehonderd kilometer gereden op een (bijna) stratencircuit in Melbourne dat erom bekend staat niet het meest realistische beeld te schetsen, maar alle teams hunkerden naar de eerste informatie over waar ze nu écht staan aan het begin van dit seizoen.

De derde plaats voor Verstappen, achter winnaar Valtteri Bottas en Lewis Hamilton van Mercedes, stemde het team euforisch. Nooit eindigde hij hoger in Australië – het beste resultaat was een vijfde plek in 2016 – en hij luidde het Honda-tijdperk bij het team in met de eerste podiumplek voor de Japanse fabrikant sinds de rentree in de Formule 1 in 2015. Hijzelf was ook tevreden, maar vond het nog wel te vroeg om iets te zeggen over de titelstrijd.

Maar wat kan er al wel – voorzichtig – gezegd worden over dit seizoen, na de openingsrace in Australië?

Met Honda zit het wel goed

Wat het afgelopen weekeinde in ieder geval bewees, is dat Red Bull op zijn minst geen verkéérde keuze heeft gemaakt door de motor van Renault in te ruilen voor die van Honda. Met de betrouwbaarheid bleek het tijdens de testweken in Barcelona al goed te zitten, normaal toch een zorg geweest bij Honda in de drie jaar met het team van McLaren, en ook in Melbourne was daarover niets te klagen.

Hoopvoller nog was de snelheid van de Honda-motor. Als het Renault de laatste jaren ergens aan ontbrak, dan was het wel topsnelheid. Op de rechte stukken was Red Bull daardoor vaak een van de langzamere teams en verloor het te veel op de andere twee topteams, Ferrari en Mercedes.

De data onderschrijven het positieve verschil met Honda. Zo behaalde Verstappen in de kwalificatie op zaterdag een topsnelheid van 317,8 kilometer per uur, tegenover 312,5 een jaar eerder. Daarmee was de achterstand op Mercedes nu slechts één tot twee kilometer per uur. De auto’s van zusterteam Toro Rosso, ook met Honda-motor, waren zelfs ruim sneller dan de Mercedessen. Ook in de race stonden de auto’s met Honda-motor boven aan lijstjes met topsnelheden. Mercedes-teambaas Toto Wolff sprak dit weekend bewondering uit voor de stap die Honda lijkt te hebben gezet. „Ze zijn ontzettend snel op de rechte stukken en dat is goed om te zien.”

Om terug te komen op de voorspelling van teamadviseur Marko: die is voorbarig, maar ook weer niet zo gek. Bedenk dat Verstappen vorig jaar met een betere start aan het seizoen tweede had kunnen worden in de strijd om de wereldtitel – nu werd hij vierde. Hij had niet de beste auto, won ook ‘maar’ twee races, maar in vorm haalt de Nederlander het maximale uit een auto. Dat liet hij in Melbourne ook zien, waar hij op een klein uitstapje in het gras na foutloos reed. Red Bull is momenteel bovendien van hem, nieuwe teamgenoot Pierre Gasly – elfde in Australië mede door een inschattingsfout tijdens de kwalificatie waardoor hij als zeventiende moest starten – is voorlopig geen concurrentie.

Het podium in Melbourne: Valtteri Bottas won (midden), Lewis Hamilton werd tweede (links), Max Verstappen derde (rechts). Foto Diego Azubel/EPA

Mercedes de beste, Ferrari zoekende

Alle positieve berichten over Red Bull en Honda daargelaten, de Formule 1 is momenteel maar van één team, en dat is weer Mercedes. Dat bewees weer eens dat conclusies over de wintertests niets waard hoeven zijn. Ferrari zou met afstand het te kloppen team zijn, hun voorsprong was volgens vijfvoudig wereldkampioen Hamilton een halve seconde per ronde. Vervolgens kleineerde Mercedes, winnaar van alle titels sinds 2014, de rest van de top.

Speciale vermelding voor de ontketende winnaar Valtteri Bottas. De Fin won vorig jaar in de beste auto van het veld geen enkele race, moest zich meermaals dienstbaar opstellen tegenover nummer één Hamilton, en reed steeds minder zelfverzekerd. In Melbourne reed hij getergd en gemotiveerd een waanzinnig snelle race, niemand kwam in de buurt. De normaal zo kalme Fin haalde na zijn overwinning over de boordradio uit naar zijn critici: „voor wie het aangaat: fuck you.” Het zou de spanning in de Formule 1 goed doen, als Bottas daadwerkelijk met Hamilton kan strijden om de titel.

Maar waar was Ferrari? In Australië was opeens de snelheid weg. Tijdens de kwalificatie al zat Ferrari veel dichter bij Red Bull dan bij Mercedes, en tijdens de race kon Verstappen Vettel inhalen en van hem wegrijden, zoals hij dat bij de start al deed van diens ploeggenoot Charles Leclerc. „Waarom zijn we zo langzaam?”, vroeg Vettel radeloos op de boordradio. „Geen idee”, was het antwoord. Het circuit in Melbourne is er traditioneel een dat Mercedes beter ligt, maar het verschil was nu verbazingwekkend groot. Terug naar de tekentafel.

Nieuwe regels: wisselend succes

Bredere, simpelere voorvleugels moeten er dit jaar voor zorgen dat het dicht volgen van andere auto’s gemakkelijker is en inhalen daardoor ook. Het is te vroeg om te zeggen of in Melbourne een effect was te zien. Auto’s leken elkaar beter te kunnen volgen, maar inhalen is daar vrijwel onmogelijk gebleken, dat was dit jaar niet anders. De race was toch weer een optocht, maar wellicht geeft de race in Bahrein over twee weken een beter beeld.

Wel geslaagd is de terugkeer van het extra punt in het kampioenschap voor de snelste raceronde, een bonus die er ooit in het eerste decennium van de moderne Formule 1 (1950-1960) was. Coureurs die in de toptien van de race eindigen, komen ervoor in aanmerking.

De bedoeling is dat een gevecht om een extra punt het einde van races aantrekkelijker maakt. Dat teams meer risico’s nemen met bijvoorbeeld een extra pitstop voor versere banden voor nog één ultieme ronde. Dat laatste gebeurde niet, maar het slot in Melbourne leverde een leuk gevecht om het punt op tussen Verstappen, Hamilton en de uiteindelijke winnaar van de bonus, Bottas. Over de boordradio bleek wel hoe graag ze ervoor wilden strijden. „Ik wil 26 punten”, was Bottas te horen. „Ik heb dat punt nodig”, zei Hamilton.

Het is een kunstmatige ingreep om de Formule 1 aantrekkelijker te maken, in afwachting van echt ingrijpende veranderingen. Maar deze lijkt de moeite waard.