Martin van Geel: de continue strijd van een overlever

Toen Martin van Geel in april 2016 zwaar onder vuur lag, kwam de technisch directeur van Feyenoord met een tegenoffensief. Het was kort voor de bekerfinale tegen FC Utrecht. In De Telegraaf, die hem steunt, verscheen een artikel waarin werd gesteld dat een meerderheid van de raad van commissarissen met hem door wilde. En op de dag van de finale zat Van Geel bij het FOX Sports-programma De Tafel van Kees. „Ik dacht: dan winnen we die beker en is het weer klaar”, zei hij later in NRC. En zo geschiedde: hij mocht aanblijven.

Nu, drie jaar later, hanteert hij dezelfde strategie. Dit weekeinde gaf hij, na aanhoudende kritiek op zijn functioneren en spreekkoren van fans (‘Martin rot op’), een interview in De Telegraaf, waarin hij nauwelijks inging op de vele problemen die voorliggen. Zondag zat hij bij De Tafel van Kees en toonde ook daar weinig reflectie op zijn beleid van de afgelopen jaren. Volhardend in zíjn gelijk.

Van Geel is 24 jaar technisch directeur. Slim, sluw en ervaren als hij is, weet hij hoe hij moet overleven, in het politieke krachtenveld rond de club. „Ik denk over alles na”, zei hij eerder. De timing van zijn interviews dit weekend leek goed gekozen, rond een thuiswedstrijd tegen Willem II, een duel dat Feyenoord doorgaans wint. Door bedroevend verdedigen werd zaterdag echter met 3-2 verloren, in een al even beroerd seizoen. Zijn media-optredens kwamen zo als een boemerang terug: Van Geel wilde repareren, maar de schade lijkt alleen maar groter geworden.

Van Geel (58) is nu acht jaar ‘td’ van Feyenoord. Hij heeft onmiskenbaar een belangrijke rol gespeeld in de revitalisatie van de club na het bijna-faillissement in 2010. Hij maakte naar eigen zeggen 65 miljoen euro winst op transfers. Het aanstellen van coaches Ronald Koeman en Giovanni van Bronckhorst en de komst van spitsen John Guidetti, Graziano Pellè en Nicolai Jørgensen pakten uitstekend uit. Het leidde tot twee KNVB-bekers en een onvoorziene landstitel in 2017.

Maar Feyenoord viel daarna ver terug, juist toen er financieel veel mogelijk was: de club had vorig seizoen met bijna 100 miljoen euro de hoogste omzet van de eredivisie. Dat dit potentieel niet is benut, is Van Geel als eindverantwoordelijke op technisch gebied aan te rekenen.

Wat ontbreekt is een vergezicht: hoe Feyenoord op korte termijn, met minder financiële middelen, kan aanhaken bij PSV en Ajax. Het is reactief, defensief, conservatief beleid. Eerst Dick Advocaat polsen als opvolger van Van Bronckhorst, vervolgens Louis van Gaal proberen, en dan uitkomen bij de onervaren Jaap Stam.

Van Geel zit nu met een selectie die relatief weinig marktwaarde vertegenwoordigt (zo’n 90 miljoen, volgens transfermarkt.de). Hij nam een gok door spelers voor wie aanzienlijke bedragen werden geboden, niet te verkopen: Nicolai Jørgensen (17 miljoen) en, zo vertelde hij zondag, Jeremiah St. Juste (12 miljoen).

Jonge spelers niet in eerste divisie

Jeugdspelers uit de eigen opleiding ontwikkelen zich niet zoals bij Ajax en PSV. De oorzaak daarvan kan mede gezocht worden in de keuze van Van Geel om, op basis van financiële overwegingen, Jong Feyenoord niet te laten instromen in de eerste divisie (voetbalpiramide). Nu speelt Jong Feyenoord in een alternatieve competitie, wat qua weerstand onvergelijkbaar is met de eerste divisie.

Talenten bij Ajax en PSV deden wel ervaring op in de eerste divisie; dat betaalt zich nu uit. Van Geel blijft ondanks alle kritiek bij zijn besluit. Sinds kort is er wel een samenwerkingsverband met eerstedivisionist FC Dordrecht, waar enkele Feyenoord-talenten aan worden verhuurd.

Een deel van de Vrienden van Feyenoord, een groep investeerders, wil dat Van Geel vertrekt – net als in 2016. Bij De Tafel van Kees zei Van Geel – hij maakte een geprikkelde en getergde indruk – dat de directie en rvc „unaniem” achter hem staan. „Die mensen doen een beroep op mij, ze steunen mij”, zei hij. „Ze laten dat eigenlijk bijna tot op het gênante af merken. Ik voel mij daar soms zelfs wat ongemakkelijk bij.”