Lozano redt PSV in de laatste minuten bij VVV

PSV is in de strijd om de titel in de eredivisie aan puntenverlies ontsnapt. Het elftal van trainer Mark van Bommel won de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo met 0-1. Hirving Lozano maakte in de 85e minuut het doelpunt.

PSV, dat speelde zonder de gepasseerde Jorrit Hendrix, had het lastig in Venlo. Doelman Lars Unnerstall, door de Eindhovenaren verhuurd aan VVV, onderscheidde zich bij pogingen van Angeliño en Steven Bergwijn. VVV was via Peter van Ooijen ook gevaarlijk.

Met Donyell Malen als vervanger van Mohammed Ihattaren werd het er bij PSV na rust niet veel beter op. Na FC Emmen (2-2), FC Utrecht (2-2), sc Heerenveen (2-2) en Feyenoord (1-1) leek PSV voor de vijfde keer na de winterstop punten te verspelen.

Lozano redde zijn ploeg, waarna Denzel Dumfries de bal ook nog van de lijn haalde. PSV speelt over twee weken de uitwedstrijd tegen achtervolger Ajax.(ANP)