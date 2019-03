Deutsche Bank en Commerzbank spreken over fusie

Deutsche Bank bevestigt dat het met de kleinere Duitse concurrent Commerzbank in gesprek is over een eventuele fusie. In een aantal verklaringen die zondag zijn gepubliceerd, laat het bedrijf weten dat er wordt gekeken naar “strategische opties” die voor de bank tot groei moeten leiden.

Volgens de bank staat niet met zekerheid vast dat er een ‘transactie’ of fusie zal plaatsvinden. Wel wordt expliciet gesteld dat het bestuur in gesprek is met Commerzbank. Welke andere opties worden onderzocht, is niet gemeld.

Er wordt al langere tijd gespeculeerd over een samengaan van de twee financiële instellingen. Ook de Duitse overheid stuurt achter de schermen aan op een fusie. Zo stelde de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz (SPD) afgelopen maandag dat de regering daarbij “een begeleidende rol” wil spelen. Duitsland heeft volgens hem “krachtige banken” nodig.

Grootste financiële instelling onzeker

Deutsche Bank is de grootste financiële instelling van het land. Het leed tot 2018 drie jaar achter elkaar verlies en is nog steeds niet volledig hersteld van de laatste financiële crisis. Vorig jaar daalde de beurswaarde van zowel de Commerzbank als de Deutsche Bank. Commerzbank, een belangrijke speler op de hypotheekmarkt, doet het wel ietsje beter. Het zou Deutsche Bank mogelijk kunnen helpen de winstgevendheid weer te vergroten.

In een brief aan het personeel schrijft de topman van Deutsche Bank, Christian Sewing, te willen “bouwen op de vooruitgang die we in 2018 hebben gemaakt”. In september stelde hij nog dat er überhaupt geen sprake was van een fusie of verkenning daarvoor. Volgens de topman heeft het concern in de tussentijd “ons huiswerk gedaan”.

Publiek geheim

Financieel experts zijn sceptisch over het publieke geheim dat het Duitse kabinet de twee instellingen wil helpen. Over die critici schreef Duitsland-correspondent Juurd Eijsvoogel vrijdag:

De kans dat een fusie van twee zwakke banken leidt tot een stevige nieuwe bank is niet groot, zeggen critici. Samen zouden ze de op een na grootste bank van Europa worden, maar daarmee zijn de problemen waar ze nu voor staan niet opgelost.

Aan de andere kant zien onderzoekers wel een mogelijkheid voor de concerns om de crisis te boven te komen: