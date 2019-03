Derde plaats voor Max Verstappen bij GP van Australië

Max Verstappen is het nieuwe seizoen in de Formule 1 begonnen met een plek op het podium. De Nederlander reed zondag naar de derde plaats in de Grote Prijs van Australië. Niet eerder presteerde de 21-jarige coureur van Red Bull zo goed in de openingsrace op het circuit Albert Park.

Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton eindigden op de eerste en tweede plaats. De Fin Bottas was verreweg de snelste in Melbourne. Hij reed het veld op grote afstand en boekte de vierde GP-overwinning in zijn carrière. Hamilton, die voor de zesde keer op rij van poleposition was vertrokken in Australië, kon het tempo van zijn teamgenoot niet bijbenen. In de slotfase kwam Verstappen zelfs nog dicht bij Hamiltons tweede plek.

Verstappen wist met zijn derde plaats in Melbourne vervolg te geven op zijn succesvolle reeks aan het einde van vorig jaar, toen hij vijf podiumplaatsen achter elkaar behaalde. Dit jaar rijdt zijn Red Bull met een nieuwe motor, van Honda. In de race van Melbourne was hij daarmee beduidend sneller dan de Ferrari’s van Sebastian Vettel en Charles Leclerc.

Bonuspunt voor Bottas

Bij de start was het nog even spannend. Verstappen dreigde zijn vierde startpositie kwijt te raken aan Leclerc. Verstappen pakte zijn vierde plek buitenom weer terug. De Nederlander wachtte lang met zijn eerste pitstop, waardoor hij na 23 van de 58 af te leggen ronden heel even aan de leiding lag. Na zijn bandenwissel lag hij weer vierde, maar op het verse rubber was het duidelijk sneller. Zo kon hij in ronde 31 Vettel passeren, zodat hij opnieuw opschoof naar de derde plaats.

In de laatste ronden trok Verstappen nog ten aanval op de tweede plaats van Hamilton. Hij kwam dichtbij, maar tot een inhaalactie kwam het niet. Verstappen leek zelfs nog het bonuspunt voor de snelste raceronde te bemachtigen, maar dat gunde Bottas hem niet. De Fin verdiende met de zege 25 punten, plus 1 extra voor het snelste rondje. (ANP)