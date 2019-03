De koningin van de nieuwe reggaeton

Reggaeton Ms Nina Gehoord 15/03, Garage Noord, Amsterdam. ●●●●●

De sfeer is broeierig en inclusief in een volgepakt Garage Noord in Amsterdam. Jongens in tube tops met lange haren, transvrouwen en zoenende mannen glijden sexy naar beneden onder leiding van de nieuwe koningin van de reggaeton: Jorgelina Torres, ofwel Ms Nina.

De Argentijnse maakt reggaeton, cumbia en latin-fused trap nummers met boude teksten over seks, geld en verleiding. De meeste hebben een klassieke reggaeton-beat; ‘Dime’ ontspoort halverwege in een ronkende trapratel die je in een club in Miami verwacht, of in een dj-set van Daddy Yankee. ‘Y diiii me’ blèrt de hele zaal mee. Spaans of niet, de teksten zijn bekend. Het gaat veel over la cola (staart = billen), el culo (de kont), las nalgas (de billen) en nee ze wil je vriendin niet zijn, ze wil gewoon perrear (twerken), zingt ze.

Expliciet en aanstekelijk

Het neigt soms naar het platte – inclusief alarmtoeters, geweerschoten, en kogelgekletter – maar dit keer komen de expliciete teksten wel uit de mond van een vrouw. Ze zingt de teksten aanstekelijk, terwijl tour-dj King Jedet – meer oorlogsstrepen op de wangen dan Kim Kardashian – haar platen met glitter-charme aan elkaar rijgt.

Ms Nina is deel van de ‘neoperreo’ scene die online ontstond en reggaeton maakt voor de YouTube-generatie. De beats zijn eenvoudig, de esthetiek is nineties, fel en DIY. Ze maakt de seks voelbaar in de lucht en of ze nou de ansichtkaart-romantiek van het sensuele ‘Noche de Verano’ bezingt of het militant-zeurderige ‘Tu Sicaria’ rapt, het publiek eet uit haar hand. Met haar wapperende nagels en grapjes spoort ze het publiek aan in met Spaans doordrenkt Engels (‘a ver, a ver, a ver!).

Ms Nina is stoer en ongecompliceerd zwoel. Dat is ook wel eens lekker.