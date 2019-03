Dave Matthews neemt de tijd in hutjemutje van stijlen

Pop Dave Matthews Band. Gehoord 15/3 Afas, Amsterdam. ●●●●●

Een merkwaardig fenomeen, de Dave Matthews Band uit Charlottesville, Virginia. De band bestaat al bijna dertig jaar, had nooit een hit in Nederland maar haalt in eigen land moeiteloos de top van de Billboard-albumlijst. Als jamband bij uitstek gaat de Dave Matthews Band er prat op dat ze nog nooit een song hetzelfde gespeeld hebben. Het resultaat is dat hun nummers vertrekken uit een basisidee en dat hun jams vaak meer dan tien minuten door meanderen.

Gewone popmuziek is het niet, rock wordt het zelden en op de meest bevlogen momenten klinkt de Dave Matthews Band als een kruising tussen ouderwetse prog-rock en jazz fusion, compleet met pretentieuze tempowisselingen en groots instrumentaal vertoon. Daartussen beweegt zich de vriendelijke reus Dave Matthews, de akoestische gitaar hoog onder zijn oksel, om het hutjemutje van stijlen bij elkaar te houden. Zijn nasale, gruizige stem met hoge uithalen doet afwisselend denken aan Adam Duritz van Counting Crows en Eddie Vedder van Pearl Jam.

Concerten duren nooit korter dan twee en half uur

Met muziek die zoveel verschillende kanten op schiet is het maar goed dat hun concerten nooit korter dan twee en half uur duren. Zo ook in de driekwart volle Afas, waar de band vrijdag ruimschoots tijd nam voor de orgelsolo in ‘Louisiana Bayou’ en het breed uitspinnen van ‘Lover Lay Down’. Spelen kunnen ze zeker, deze geharde podiumtijgers die hun eigen ‘Stand up’ een pittige soulinjectie gaven met het thema uit ‘Shotgun’ van Jr. Walker & the All Stars.

Een gewaagde toevoeging aan het van intiem naar bombastisch switchende repertoire was het kundig gekopieerde ‘Sledgehammer’ van Peter Gabriel. Met zijn herkenbare synthesizerintro, honkende saxofoons en een dwingende zangpartij had het nummer de urgentie die Matthews’ eigen songs vaak moesten missen.

Registratie van een concert van de Dave Matthews Band in Saratago Springs (VS), juli vorig jaar: