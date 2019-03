Anti-corruptieactivist op winst bij presidentsverkiezingen Slowakije

De progressieve anti-corruptieactivist Zuzana Caputova heeft zaterdag de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Slowakije gewonnen. Caputova behaalde volgens het Slowaakse Bureau voor Statistiek ruim 40 procent van de stemmen. Dat meldt persbureau AP.

Caputova, die campagne voert voor het milieu en tegen corruptie, neemt het in de tweede stemronde op 30 maart op tegen Eurocommissaris Maros Sefcovic, kandidaat van de regerende sociaaldemocratische partij Smer. Sefcovic, vicevoorzitter van de Europese Commissie, kwam als tweede uit de bus met 18,7 procent van de stemmen.

“Ik beschouw dit als een grote roep om verandering”, zei de 45-jarige Caputova, een buitenstaander zonder regeringservaring van de partij Progressief Slowakije. Als ze de verkiezingen wint, wordt ze de eerste vrouwelijke president van Slowakije, en het vijfde staatshoofd van het land sinds het in 1993 onafhankelijk werd na de splitsing met Tsjechië.

Straatprotesten

Lees ook: Slowaakse zakenman verdacht van opdracht tot moord op journalist Kuciak

Volgens waarnemers kan de strijd met Sefcovic krap worden. Veel kiezers hebben de sociaaldemocraten de rug toegekeerd sinds grote demonstraties een jaar geleden leidden tot het aftreden van premier Robert Fico en enkele andere bewindslieden, naar aanleiding van een politieke crisis na de moord op onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin. Kuciak deed onderzoek naar overheidscorruptie. Zijn dood, die nog wordt onderzocht, leidde tot de grootste straatprotesten sinds het einde van het communistische bewind.

Sefcovic, kandidaat van de gevestigde orde, kan in de tweede ronde mogelijk stemmen winnen van kiezers die terugdeinzen voor de progressieve standpunten van Caputova: ze is voor homorechten en tegen een verbod op abortus in het overwegend katholieke land van 5,4 miljoen inwoners.

Het presidentschap van Slowakije is grotendeels een ceremoniële functie, met invloed op de benoeming van de premier en van hoge rechters en aanklagers en een beperkt vetorecht over wetgeving. Bij de eerste stemronde op zaterdag eindige een pro-Russische populistische kandidaat, Stefan Harabin, als derde met 14,4 procent. Marian Kotleba van de Neo-Nazipartij werd vierde met 10,4 procent van de stemmen.