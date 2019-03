50 doden door overstromingen in Indonesische provincie Papoea

Overstromingen hebben aan zeker vijftig mensen het leven gekost in Papoea, na dagen van zware regenval boven het bergachtige gebied in het oosten van Indonesië. Ook zijn er 59 gewonden, zo melden lokale autoriteiten op zondag.

De dodelijke slachtoffers vielen rond Jayapura, de hoofdstad van de provincie. Volgens de Indonesische nationale rampenbestrijding BNPB staan meerdere huizen in de stad volledig onder water. Zeker twee bruggen zijn door het natuurgeweld verwoest, wegen liggen bedolven onder de modder. Dat bemoeilijkt de reddingswerkzaamheden, zoals ook te zien is op beelden die de woordvoerder van de BNPB via sociale media verspreidt.

Woningen verwoest

De overstromingen en daaropvolgende modderstromen ontstonden vroeg op zondag. Tegen persbureau AP zegt een woordvoerder dat de hulpverleners nog niet alle getroffen woningen hebben kunnen bereiken. Het dodental zal vermoedelijk verder oplopen.

De 59 gewonden zijn opgenomen in het ziekenhuis, de meesten met botbreuken en hoofdwonden. In de hele regio Sentani zijn volgens de lokale reddingswerkers zo’n vierduizend bewoners geëvacueerd. Zij worden opgevangen in speciale centra en overheidsgebouwen.

Autoriteiten van de provincie Papoea hebben voor een periode van twee weken de noodtoestand uitgeroepen. Ze krijgen assistentie van de landelijke overheid. Modderstromen en overstromingen komen vaker voor in Indonesië, als gevolg van zware regenval. Jaarlijks komen volgens AP tientallen mensen daardoor om.