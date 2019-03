Zeker 24 doden door noodweer Zimbabwe

Een wervelstorm in het zuiden van Afrika heeft tot nu toe aan zeker 24 mensen in Zimbabwe het leven gekost. Dat meldt persbureau Reuters. De cycloon kwam vrijdag in Mozambique aan land en trok zaterdag over Zimbabwe.

In Zimbabwe ligt momenteel een deel van het elektriciteitsnetwerk plat, duizenden mensen zitten zonder stroom. De meeste slachtoffers vielen tot nu toe in het oostelijke Chimanimani-gebied, het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op.

Nog eens veertig personen worden in Zimbabwe vermist, legerhelikopters zijn ingezet om naar hen te zoeken. De reddingsoperaties verlopen echter moeizaam door de harde wind. De regen en wind hebben de oogst in het Chimanimani-gebied grotendeels verwoest, zegt de Zimbabwaanse overheid tegen Reuters.

Malawi en Mozambique hadden de afgelopen weken ook te kampen met noodweer. Door hevige regenval zijn enkele regio’s overstroomd, waardoor veel huizen en bruggen zwaarbeschadigd zijn geraakt. In Mozambique zijn door natuurgeweld tot nu toe 66 mensen overleden, in Malawi kostte het noodweer tot dusver aan 56 personen het leven. In Malawi zijn bovendien zo’n 80.000 mensen op de vlucht geslagen. De twee landen behoren tot de armste ter wereld.