Weer onrust bij protesten gele hesjes in Parijs, 64 arrestaties

In Parijs is het zaterdag opnieuw tot hevige confrontaties gekomen tussen de Franse politie en relschoppers die zich hadden gemengd onder de ‘gele hesjes’. Dat schrijft persbureau AP zaterdag. Voor de Arc de Triomphe zette de politie traangas in om demonstranten uiteen te drijven. Er werden tot nu toe 64 arrestaties verricht.

Demonstranten kwamen voor het achttiende weekend achtereen bij elkaar rond de Arc de Triomphe in het centrum van de stad om actie te voeren. Daarbij vernielde een deel van de demonstranten etalages van dure winkels aan de Champs-Élysées, de luxe winkelstraat grenzend aan de Arc.

De politie probeerde met de inzet van traangas en waterkanonnen in te grijpen. Rellende demonstranten gooiden rookbommen naar de politie en sloegen de ruiten van een politiebusje in. De brandweer was ook ter plaatse om twee in brand gestoken krantenkiosken te blussen. Ook een luxe restaurant aan de straat werd in brand gestoken. Het is onduidelijk of er gewonden zijn gevallen.

Nieuw leven in de beweging

Volgens de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner waren er zaterdag 7.000 tot 8.000 demonstranten op de been in Parijs. Ongeveer 1.500 van hen zouden “zeer gewelddadig zijn geweest”. Het is al weken achtereen onrustig rondom de gele hesjes in Parijs, al nam het aantal demonstranten de afgelopen weken gestaag af. Volgens persbureau AP hoopte een deel van hen zaterdag nieuw leven in de beweging te blazen. Begin december richten relschoppers ook al vernielingen aan op de Champs Elysées.

Wat begon als verzet tegen de stijgende diesel- en benzineprijzen mondde uit in een grootschalig protest tegen de regering van president Macron. De afgelopen twee maanden ging hij met de gele hesjes in gesprek, al deden veel demonstranten die gesprekken af als lege woorden en campagne-actie van Macron voor de aanstaande Europese verkiezingen in mei. In januari kondigde de president aan acht tot tien miljard euro vrij te maken voor het verhogen van een deel van de lonen.