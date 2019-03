‘VVD stelt integriteitsonderzoek in naar senator Anne-Wil Duthler’

De VVD stelt een integriteitsonderzoek in naar senator Anne-Wil Duthler. De partij gaat onderzoeken of er sprake is van belangenverstrengeling. Dat zegt een woordvoerder van de VVD tegen Nieuwsuur. De VVD heeft dit niet aan NRC kunnen bevestigen, de partij was onbereikbaar.

Duthler kwam in opspraak na onthullingen van nieuwssite Follow the Money vorig jaar. De VVD’er stemde in de zomer van 2014 voor een wet waarin adviezen van haar eigen bedrijf waren opgenomen, bleek uit onthullingen van Follow the Money.

Het ging om de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), waarmee zorgtaken naar de gemeenten werden overgeheveld. Het wetsvoorstel werd destijds met één stem meerderheid door de Eerste Kamer aangenomen. Haar bedrijf Duthler Associates verdiende een jaar eerder zo’n 77.000 euro aan advies over de wet. Zelf zei Duthler in een reactie dat de adviezen waren opgesteld door collega’s.

Beslaglegging

Ook zakenblad Quote schreef dat Duthler actief betrokken is bij verschillende ict-bedrijven van haar man André Biesheuvel. In de Eerste Kamer zou Duthler hebben gepleit voor zaken waar deze bedrijven voordeel bij hebben. Daarnaast meldde Quote vrijdag dat er voor 900.000 euro beslag gelegd is op bankrekeningen van het bedrijf van de senator. Zelf stelt Duthler dat het beslag alweer is opgeheven.

In een verklaring aan Nieuwsuur schrijft Duthler: “De teneur van alle insinuaties is dat ik schimmig zaken doe, mensen intimideer, dubbele petten op heb en dat mijn vingerafdrukken overal staan. Dit is zeer beschadigend. Niet alleen vanuit persoonlijk en zakelijk oogpunt, maar ook voor de VVD en het vertrouwen dat kiezers hebben in de politiek. Het is opmerkelijk dat het artikel gepubliceerd wordt precies in het weekend voor de Provinciale Statenverkiezingen.”

Voor de VVD is de ophef rond Duthler, die sinds 2007 in de Eerste Kamer zit, nu toch aanleiding om een onderzoek te beginnen naar de integriteit van de senator. Zelf ontkent ze dat ze betrokken is bij de bedrijven van haar echtgenoot. Duthler staat niet op de kandidatenlijst voor de Eerste Kamer, wat betekent dat ze eind mei niet zal terugkeren in de senaat.

Eerder kondigde de Eerste Kamer ook al aan dat er een onderzoek komt naar de eigen integriteitsregels naar aanleiding van de commotie rond Duthler. In 2014 waarschuwde de Raad van Europa dat de Eerste Kamer meer moet doen om de integriteit van de leden te bewaken.