Schutter Nieuw-Zeeland voorgeleid

De hoofdverdachte van de aanslagen op twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch werd op zaterdagmorgen lokale tijd voorgeleid. Hij stond maar enkele minuten voor de rechter. Daar heeft hij te horen gekregen dat zijn proces op 5 april begint en dat hij tot die tijd in voorarrest zal blijven.

Momenteel ligt er één aanklacht van moord tegen de Australiër Brenton Tarrant (28), maar volgens de rechter is het waarschijnlijk dat er nog meer aanklachten zullen volgen. De extreemrechtse schutter wordt ervan verdacht 49 mensen gedood te hebben tijdens de aanslag, die hij live via sociale media uitzond. In de rechtbank zou de verdachte volgens lokale media een grijns op zijn gezicht gehad hebben.

De schutter heeft tijdens zijn daad ook 48 mensen verwond. Daarvan zijn er intussen zeven uit het ziekenhuis ontslagen, maar verkeren er nog twaalf in kritieke toestand. Volgens de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern zijn de slachtoffers van de terreurdaad mensen met verschillende nationaliteiten. In ieder geval zeven van de doden of gewonden kwamen uit Bangladesh, twee uit Jordanië, drie uit Turkije en vier uit Pakistan.

Onderzoek

De familie van Tarrant heeft aangegeven mee te willen werken aan het onderzoek, meldt de Australische politie. Het is de vraag of dat iets oplevert, aangezien de schutter al vier jaar niet meer in Australië woonde en er maar weinig tijd heeft doorgebracht.

Voor zijn daad plaatste de schutter een manifest op het internet, waarin hij zijn zorg uitsprak dat witte mensen in de minderheid zullen raken in westerse landen vanwege migratie.

In eerste instantie werden er vier mensen aangehouden na de aanslag. Eén daarvan was niet betrokken, van de overige twee is het nog onbekend of zij betrokken waren en wat hun rol dan was.