Onderzoek naar mysterieuze dood getuige ‘boenga boenga’-feesten

De Italiaanse justitie is een onderzoek gestart naar het overlijden van Imane Fadil, een voormalig model en belangrijke getuige in een rechtszaak tegen Silvio Berlusconi. De Italiaanse oud-premier werd er in 2012 van beschuldigd betaalde seks met een minderjarige te hebben gehad. Dit zou hebben plaatsgevonden op zogenaamde ‘boenga boenga’-feestjes die hij organiseerde.

Op 29 januari dit jaar werd de van oorsprong Marokkaanse Fadil met symptomen van vergiftiging opgenomen in een ziekenhuis in de buurt van Milaan. Drie dagen later bleek ze overleden te zijn - wat justitie pas vernam toen haar advocaat het nieuws bekendmaakte. Over haar symptomen had het ziekenhuis tot dan toe niets gezegd.

Volgens het Italiaanse persbureau ANSA zouden anonieme bronnen verklaard hebben dat er een mix van radioactieve stoffen in Fadils bloed zat. Dit wordt door het ziekenhuis ontkend; het instituut dat het bloedonderzoek doet zegt geen radioactiviteit te kunnen meten.

Zwijggeld

In 2012 zei Fadil tegen verslaggevers dat ze voor haar veiligheid vreesde. Er was haar naar eigen zeggen zwijggeld aangeboden. Maar zwijgen deed ze niet. In de rechtszaal verklaarde ze hoe danseressen als nonnen verkleed gingen en later uit de kleren gingen. Ook zou Berlusconi daar seks gehad hebben met een minderjarige.

Berlusconi werd aanvankelijk veroordeeld, maar in 2015 door de hoogste Italiaanse rechter alsnog vrijgesproken. Er loopt nog een rechtszaak tegen de mediatycoon, omdat hij zou hebben geprobeerd getuigen te beïnvloeden met zwijggeld. In een reactie op het overlijden zei Berlusconi dat het “altijd vreselijk is als een jong iemand overlijdt”. Hij zei Fadil nooit ontmoet te hebben.