Louis Vuitton haalt Michael Jackson-items uit najaarscollectie

Het Franse modehuis Louis Vuitton heeft alle items die verwijzen naar Michael Jackson uit de najaarscollectie gehaald. Dat bericht persbureau Reuters zaterdag. Die beslissing is een rechtstreeks gevolg van de onthullingen gedaan in de documentaire Leaving Neverland. Daarin komen twee mannen aan het woord die zeggen als kind misbruikt te zijn door de overleden popster.

De collectie werd in januari tijdens de Fashion Week in Parijs gepresenteerd, de items zouden in juni in de winkels komen te liggen. Volgens een woordvoerder ziet het modehuis nu van die beslissing af vanwege de “emotionele reacties” die de documentaire teweeg heeft gebracht. “We veroordelen iedere vorm van kindermisbruik, geweld of inbreuk op mensenrechten”, laat Louis Vuitton via een woordvoerder aan Reuters weten. Louis Vuitton-baas Michael Burke zegt dat de aantijgingen die in de documentaire worden gedaan “zeer verontrustend zijn”.

Niet alleen de collectie verwees naar Jackson, ook de presentatie ervan stond destijds in het teken van de artiest. Zo was het decor gebaseerd op de videoclip van ‘Billy Jean’ en bestond de uitnodiging uit één witte handschoen. Dat de items begin dit jaar op die wijze gepresenteerd zijn, heeft er volgens het modehuis mee te maken dat het toen nog niet op de hoogte was van het verschijnen van de documentaire. Leaving Neverland ging echter begin januari tijdens het Sundance Film Festival in de Verenigde Staten al in première, enkele weken vóór de modeweek in Parijs.

De najaarscollectie is van de hand van de Amerikaanse ontwerper Virgil Abloh, die een eerbetoon had willen brengen aan Jacksons status als artiest. De zanger overleed in 2009, maar raakte recent weer in opspraak. De nabestaanden van Jackson hebben tot nu toe iedere vorm van kindermisbruik waar in de documentaire over gesproken wordt ontkend. Volgens hen is er sprake van “publiek lynchen”.