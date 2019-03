Kermis Amsterdam eerder afgesloten na grote vechtpartij

De kermis in het Amsterdamse Westerpark is vrijdagavond vroegtijdig afgesloten na grote vechtpartijen tussen groepen jongeren. De politie heeft twaalf mensen gearresteerd, meldt een woordvoerder aan NRC. Er zijn geen gewonden gevallen.

Tussen de vijftig en honderd jongeren zochten elkaar op de Haarlemmerweg op en gingen daar op de vuist. Een getuige zegt tegen nieuwszender AT5 dat het ging om een groep jongeren uit West en een groep uit de wijk Holendrecht in Amsterdam-Zuidoost. De jongeren waren dronken en zouden al eerder een conflict hebben gehad.

Stenen gooien

De politie rukte vrijdagavond grootschalig uit. Ook de ME was ter plaatse. Toen er charges werden uitgevoerd, keerde een deel van de jongeren zich tegen de politie. Er werd met stenen gegooid en er werden vernielingen gepleegd. Een deel van de jongeren vluchtte de nabijgelegen wijk in en richtte daar ook vernielingen aan. Er werden bushokjes gesloopt en er werd schade aangericht aan geparkeerde auto’s.

De kermis zou om 23 uur sluiten, maar ging uiteindelijk een uur eerder dicht door de opstootjes. De Haarlemmerweg en omliggende straten werden afgesloten.