Ik wil stemmen op iemand die stoïcijns is

Ik overweeg een stem op Floor Vermeulen deze woensdag bij de Provinciale Statenverkiezingen, de naam helemaal linksboven op de kandidatenlijst, nummer 1 van de VVD. Het lijkt me een hardwerkende goedzak, die het beste voor heeft met onze provincie. Ik zou hem alleen niet herkennen als ik hem op straat tegen zou komen, ik heb hem nog niet op radio of televisie voorbij zien komen. Sterker nog, tot een paar dagen geleden wist ik niet eens dat Floor een man was.

De naam die helemaal rechts onderin staat op mijn kandidatenlijst, ene T. H. P. Baudet uit Amsterdam, die komt me wel bekend voor. Sterker nog, zijn woorden klinken onafgebroken deze verkiezingstijd. Opmerkelijk, want zijn partij is noch in de Eerste Kamer noch in de provinciale staten vertegenwoordigd en in het parlement is hij de baas van twee stoeltjes. Spreektijd voor elke andere partij zou logischer en democratisch gezien rechtvaardiger zijn dan Forum voor Democratie. Lilian Marijnissen (SP) zou logischer zijn, want haar partij heeft zeven keer zo veel stemmen gekregen. Krol (50PLUS), zou logischer zijn. Thieme (PvdD), Van der Staaij (SGP), Kuzu (Denk) werkelijk iedereen zou meer aandacht moeten krijgen in verkiezingstijd dan T. H. P. Baudet. Maar Baudet (FvD) trekt kijkers, hij is hip en happening als een nieuwe sneaker of een dieethype. En weinig redacteuren in Hilversum lijken zich werkelijk te interesseren voor de perverse uitwerking van die disproportionele aandacht op de democratie van dit land. Ze wijzen op de peilingen, en stuwen die eigenhandig nog wat omhoog. Baudet helpt de NPO een handje met de STER-inkomsten, en de NPO helpt Baudet een handje met zijn zetels. Hij is straks degene met veruit de grootste naamsbekendheid op de kandidatenlijst. Nederland zit straks met de gebakken peren, maar dat levert vast ook buitengewoon onderhoudende televisie op.

Bij het Nieuwsuur-klimaatdebat deze week kreeg Baudet nog maar eens uitgebreid de ruimte om zijn kleuterklimaatinzicht te verkondigen („vroeger was het ook weleens warm”). En je vraagt je toch af: wie wordt hier nu eigenlijk vertegenwoordigd? Van welk maatschappelijk gesprek is dit een afspiegeling? Van de wetenschappelijke inzichten? Nee. Is het representatief voor de klimaatkennis in het parlement? Nee. Het bedrijfsleven? Nee. Van de maatschappij dan misschien? De gewone burger? En nee, zelfs dan is Baudet een vreemde eend in de bijt. Volgens Negen van de tien Nederlanders vindt verhalen over opwarming helemaal niet overdreven. Al hebben dit soort televisieoptredens alle potentie in zich om daar verandering in te brengen.

Het ergste is dat ik het vermoeden krijg dat sociale media een grote rol speelt op de voorkeuren van ’s lands redacteuren. Die steken hun teen in het water van Facebook en Twitter om te peilen waar er zoal over gepraat wordt, wat er allemaal trending is. Maar het is een lachspiegel. Klimaatscepsis is op Twitter tien keer zo groot. Wie op Facebook kijkt denkt dat de vaccinatiegraad 50 procent is en niet 92 procent. Op sociale media zijn de burgers van dit land permanent verontwaardigde schuimbekkende mensen die overal samenzweringen zien. In werkelijkheid zijn de meeste best aardig, redelijk en beleefd.

En zie ik het verkeerd? Of laten de regeringspartijen zich ook nogal meeslepen door de vox populi? De buik van dit kabinet zit zo langzamerhand verstopt van alle ingetrokken keutels. CO 2 -heffing voor bedrijven? Eerst absoluut niet. Oh, toch maar wel. Dividendbelasting afschaffen? Eerst wel, maar na lang genoeg schelden toch maar niet. De afgelopen weken zag ik plots alle alleenstaande en lesbische moeders in mijn tijdlijnen woest over het einde van vergoeding voor inseminatie met donorsperma. En deze week? Oh jeetje ophef, toch maar wel vergoeden. De vraag is op basis waarvan de bewindspersonen telkens hun koers bijstellen. Is dat op electorale basis? Op basis van overtuiging en principe? Of op populariteit? Windvaangedrag.

Woensdag wil ik stemmen op iemand die stoïcijns is. Die bestand is tegen een stormpje, en zich niet omver laat blazen. Een redelijk, beleefd en aardig mens, representatief voor het echte Nederland.

Rosanne Hertzberger is microbioloog.