Pas bij het weggooien van de NRC’s las ik dat het woord ‘herfsttij’ voor Huizinga bedacht was door Henriëtte Roland Holst-Van der Schaik.

Nadat ik mijn latere Poolse echtgenote in 1969 had leren kennen, correspondeerden wij in het Engels. Een van haar eerste brieven begon met: „Now is herfsttij.” Ik snapte het onmiddellijk. En jawel, toen ik vorig jaar met mijn dochter en haar gezin in het buitenland (niet Polen) bij haar op bezoek was, zag ik het voor het eerst in haar boekenkast liggen: een Poolse vertaling als pocket uitgegeven van Herfsttij der Middeleeuwen uit 1967. Ik was toch even ontroerd.